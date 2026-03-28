"ציון 10", "איתו חלום המונדיאל יכול להתגשם"

תחילת הדרך של פלוריאן וירץ בליברפול לא הייתה פשוטה. לאחר שנרכש ביותר מ-130 מיליון אירו הציפיות היו בשמיים, והקבוצה כולה אכזבה העונה. למרות זאת, אתמול (שישי) הקשר הזכיר למה הוא נרכש בסכום כל כך גבוה עם מופע בנבחרת גרמניה – שני שערים, שני בישולים, ניצחון 3:4 מול שווייץ ובחירה לשחקן המשחק.

ב’בילד’ כינו את וירץ “איש המשחק הבלתי מעורער” וטענו כי “המשבר בליברפול חיזק אותו, איתו בכושר חלום הזכייה במונדיאל יכול להתגשם”. ב’ספורט’ הוסיפו: “פעם נוספת וירץ הדהים את העולם. ההתחלה בליברפול לא הייתה פשוטה, אך האתגרים שלפניו יכולים לשנות הכל”.

מאמן הנבחרת, יוליאן נגלסמן, דיבר ארוכות על ההופעה של כוכב הנבחרת: “לות’ר מתיאוס אמר שווירץ ראוי לציון 10 מושלם, ומי שאני שאתווכח איתו? אם ימשיך ככה, הוא יהיה בטופ להרבה מאוד זמן בגלל שהוא פשוט יוצא מן הכלל”.

על התקופה של השחקן בליברפול וההשפעה שלה אמר: “הסיטואציה הגיונית. הוא שחקן צעיר עם רגשות, שבפעם הראשונה חווה סערה כזו. לטעמי הביקורת לא מוצדקת, הוא עדיין מייצר הרבה מצבים ומאשימים אותו כשאחרים לא מבקיעים מהמצבים שהוא מייצר”.

בצד החיובי, נגלסמן סיפר כי הסיטואציה קירבה בין השניים: “לאורך התקופה התקרבו מאוד בגלל שהיו לנו הרבה שיחות טובות, והוא נפתח בפני. הוא אינטיליגנט ומדבר פתוח, כך שלשיחות האלה יש הרבה משמעות”.

גם פלוריאן וירץ עצמו דיבר בקצרה לאחר המשחק, וסיפר על הביטחון שיש לו בנבחרת לקראת המונדיאל: “אני מאמין שיש לנו קבוצה טובה מאוד. כל הקבוצה, כולל המאמנים, כולם מסתדרים בצורה טובה. בגלל זה אנחנו אומה נהדרת. אנחנו מנסים להגיע לכל משחק כפייבוריטים, אבל עדיין יש דרך לעבור כדי לקבל את הביטחון הזה. בסוף זה לא משנה אם אתה נחשב לפייבוריט או לא, צריך להגיע לגמר”.