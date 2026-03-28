"מכירה הכרחית": ריאל תציב את קמאבינגה בשוק

בשוק ההעברות מתרחשת לעיתים, אם כי לעיתים רחוקות, התאמה של מספר גורמים. קבוצה שוקלת למכור שחקן והוא מבין שהטוב ביותר עבורו הוא לעזוב. מדובר ביישור קו מורכב מאוד במועדונים בגודל של ריאל מדריד, כפי שהוכח, למשל, עם העזיבות ה"תקועות" של דני סבאיוס בכל קיץ. עם זאת, במקרה של אדוארדו קמאבינגה, זה עשוי להיות סיום שמביא תועלת הדדית.

הוורסטיליות שלו, נשק דו צדדי

לצרפתי יש חוזה עד 2029 (חידש ב-2023), אך מצבו בריאל מדריד מורכב כבר זמן רב. ההופעה הגדולה האחרונה שנזכרת לו הייתה בקלאסיקו של העונה. צ'אבי אלונסו נתן לו מקום בהרכב בצורה מפתיעה. הוא פתח כקשר אחורי, העמדה שלשמה נרכש, אך סיים את המשחק כשהוא מוצב באגף הימני. מהלך מפתיע שבלבל את ברצלונה של האנזי פליק.

"עמדה חדשה נפתחה, קיצוני ימני", התבדח ברשתות לאחר המשחק שחקן שאנצ'לוטי הפך למגן שמאלי אלוף אירופה, גם אם זה היה בניגוד לרצונו. הוורסטיליות שלו, תכונה כל כך מוערכת בכדורגל המודרני, הייתה, באופן פרדוקסלי, הקבר שלו. היכולת להיות פתרון לכל דבר הפכה אותו לקשר ללא מקום.

הייעוד שלשמו ריאל מדריד החתימה אותו ביום האחרון של חלון ההעברות בקיץ 2021 היה היכולת לשבור קווים ולייצר שטחים. הברנבאו כבר לא רואה את הקשר האנרגטי שהרשים בפריצה שלו. הגרסה הנוכחית של קמאבינגה היא של שחקן שמאבד כדורים שמובילים למצבים מסוכנים ליריבה.

החידוש הלא שלם של ה-'CMK'

ההתפתחות של טשואמני מנוגדת לירידה של קמאבינגה. הקשר האחורי, שכיום הוא שחקן הרכב קבוע, הגיע ממונאקו שנה בלבד לאחר חברו לנבחרת. בין שניהם, ריאל מדריד הוציאה יותר מ-130 מיליון אירו, כולל משתנים, כדי להכין את המעבר מהשלישייה המצליחה 'CMK' שכללה את קאסמירו, מודריץ' וקרוס.

אורליאן לא קיבל זמן להסתגל, כי זמן קצר לאחר הגעתו עזב הברזילאי, שהיה אמור להיות המנטור שלו. עם זאת, עם השנים הצליח לבסס את מקומו. לא בלי סבל וביקורת. הוא נאלץ לספוג שריקות בוז מהברנבאו שהפכו למחיאות כפיים. דבר שלא הצליח להשיג קמאבינגה, שקיבל את ההזדמנות האחרונה שלו מול אלצ'ה.

הוא לא היה טוב, ואיבוד הכדור הנוסף שלו הסתיים בשער שספגה ריאל מדריד בדקות הסיום. קמאבינגה ירד מאוכזב מההופעה שלו, שפתחה עוד קצת את דלת היציאה מהמועדון. כל זה למרות שיחות ארוכות עם אלברו ארבלואה בשבועות האחרונים, כפי שהודה בעצמו לפני המשחק מול בנפיקה: "הלכתי הרבה פעמים לספה האפורה". אותו מקום שיחה שבו המאמן אומר לשחקנים את האמת.

דחיפה לקופת המועדון

יש תחושת כניעה סביב קמאבינגה, אך גם עדיין תחושת הזדמנות. ביוני 2024, לאחר הזכייה בליגת האלופות, הצרפתי הגיע לשיא ערכו, 100 מיליון אירו לפי ‘Transfermarkt’. מאז חלה ירידה חדה עד למחצית. ה-50 מיליון שבהם התייצב ערכו של אדוארדו מסמנים את מחיר היציאה שלו.

בריאל מדריד, הסכום האידאלי למכירה עומד על 70 מיליון, אך מבינים כי ללא שינוי מגמה בחלק האחרון של העונה, הערך יישאר קבוע. הכול יהיה תלוי בתחרות על שירותיו של שחקן שהשוק הטבעי שלו כיום הוא הפרמייר ליג. ליברפול או מנצ'סטר יונייטד מוזכרות כמועמדות.

עבור המועדון הלבן, ביצוע מכירה כזו יספק תמיכה לנזילות הכלכלית. לכן, היא תאפשר לבצע פעולות רכש במסגרת תוכנית חידוש שתהיה רחבה יותר או פחות בהתאם לתוצאות העונה וליכולת לייצר הכנסות ממכירות כמו זו של קמאבינגה. גם מונדיאל 2026 יהיה גורם מכריע להבין מה יקרה עם מהלך אפשרי שהפך לנחוץ.