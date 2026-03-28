במכבי ת"א נערכים לאופציה שלא כל הזרים יחזרו

מכבי תל אביב ממשיכה לפעול תחת עננת המצב הביטחוני בישראל, כאשר במועדון נערכים לכך שלא כולם יחזרו. לפי שחקנים בקבוצה, אמיר סהיטי ומוחמד עלי קמארה מביעים חשש מחזרה לישראל כל עוד לא הושגה הפסקת אש. כזכור, המנכ”ל ג׳ק אנגלידיס אמר בעצמו בישיבת המנהלת כי “אנחנו מבינים שחלק מהזרים שלנו לא יחזרו, אבל צריך להמשיך את הליגה”.

בניגוד אליהם, יש אמונה כי השאר כן יחזרו אף על פי שחלקם הביעו חששות בימים האחרונים. במועדון מנסים להרגיע את השחקנים ולהעניק להם את המעטפת הנדרשת כדי להחזירם לפעילות מלאה. הייטור, טייריס אסאנטה, איסוף סיסוקו, הליו וארלה וקרווין אנדרדה הם החמישה שנראה שכן ישובו עד לסיום הליגה.

המאמן רוני דיילה צפוי לחזור מחר

בנוסף, מי שאמור לחזור מחר (ראשון) הוא המאמן רוני דיילה, שוב אם באמת הכל יילך לפי התכנית ולא יהיו שינויים של הרגע האחרון בעקבות המצב הלא נוח. עם חזרתו הוא יתחיל בהכנות המקצועיות לקראת המשחק מול הפועל חיפה.

מכבי ת״א עדיין פועלת בסגל חסר כאשר שחקני הנבחרת הצעירה עדיין בתוך הפגרה הבינלאומית בעוד שחקני הנבחרת הבוגרת ישובו לפעילות אחרי ה-2:2 עם גיאורגיה. נזכיר, האלופה תפגוש את הפועל חיפה בחידוש הליגה ביום ראשון הבא, 5.4, בשעה 20:00 באצטדיון סמי עופר.