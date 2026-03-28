יום שבת, 28.03.2026 שעה 16:11
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

"אל תתערב לי בעבודה": מאמן הונגריה נגד סלוט

ההולנדי ביקש ממאמני הנבחרות לשמור על שחקניו, מרקו רוסי לא נשאר אדיש: "לא התערבתי לו בהחלטות, שלא יתערב בשלי, הנבחרת היא בראש סדר העדיפויות"

סלוט וסובוסלאי (רויטרס)
סלוט וסובוסלאי (רויטרס)

מאמן נבחרת הונגריה, מרקו רוסי, יצא במתקפה נגד מאמן ליברפול, ארנה סלוט, לאחר שזה ביקש ממאמני הנבחרות לשמור על שחקניו, ובראשם דומיניק סובוסלאי, במהלך פגרת הנבחרות. סלוט הביע חשש מעומס יתר על שחקניו וביקש להגביל את דקות המשחק שלהם.

סובוסלאי, שנחשב לאחד השחקנים הבולטים של ליברפול העונה עם 12 שערים ו-8 בישולים מהקישור, רשם כבר 43 הופעות במדי הקבוצה, כאשר רק וירג'יל ואן דייק שיחק יותר ממנו. בנוסף, נאלץ לעיתים לשחק כמגן ימני בשל פציעות בסגל, דבר שהגביר עוד יותר את העומס עליו.

הנבחרת מעל הכל

רוסי לא נשאר אדיש לבקשה והבהיר כי אינו מקבל התערבות בעבודתו. "מעולם לא דיברתי עם סלוט, ולא התערבתי בהחלטות שלו, כמו למשל מתי להציב את דומיניק כמגן. אני מצפה שגם הוא לא יתערב בעבודה שלי", אמר.

מרקו רוסי (רויטרס)

המאמן ההונגרי הדגיש כי אינו מחויב לשתף אף שחקן, אך הוסיף כי אם סובוסלאי יבקש מנוחה, הוא יקבל אותה. עם זאת, הוא הבהיר כי עבור השחקן, כמו גם עבור הנבחרת, הנבחרת הלאומית היא בעדיפות עליונה. "דומיניק הוא הקפטן שלנו, החולצה הלאומית היא בראש סדר העדיפויות שלו", ציין.

הוויכוח מגיע לקראת משחקי הידידות של הונגריה מול סלובניה ויוון, כאשר גם בנבחרת סלובניה נשמעו קולות דומים נגד התערבות מועדונים, סביב מצבו של בנימין ששקו. עם זאת, החלוץ לא ישחק במשחקים הקרובים בשל פציעה קלה.

סלוט מצדו קיווה ששחקניו לא ישחקו 180 דקות מלאות בשני משחקי הנבחרת, לאחר עומס משחקים גבוה בליברפול. "השחקנים צריכים מנוחה יותר מהמאמנים", אמר, והביע תקווה שמאמני הנבחרות יתחשבו בכך.

העימות הזה מגיע בתקופה קריטית עבור ליברפול, שנאבקת על מקום בליגת האלופות ומצפה לה לוח משחקים עמוס, כולל מפגש מול מנצ'סטר סיטי בגביע האנגלי ורבע גמר ליגת האלופות מול פאריס סן ז'רמן.

