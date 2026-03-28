יום שבת, 28.03.2026 שעה 13:32
כדורסל עולמי  >> יורוליג

ווקר זעם: לא אקבל גזענות, זה הופך לי את הבטן

כוכב מכבי ת"א בסטורי על מסעדה בבלגרד: "כולם נולדו שווים וצריכים להתייחס אליהם ככאלה. הופך את הבטן שאתם מאפשרים לאנשים להתנהג איך שהם רוצים"

לוני ווקר והסטורי (IMAGO, אינסגרם)
לוני ווקר והסטורי (IMAGO, אינסגרם)

כוכב מכבי ת"א, לוני ווקר, התלונן על גזענות במסעדה בבלגרד. הגארד פרסם סטורי שבו תייג את אותו מקום בבירת סרביה שבו חווה, לדבריו, גזענות, והביע את כעסו על המקרה, אם כי לא ציין בדיוק מה נאמר לו.

“מעולם לא ציפיתי לכתוב משהו כזה, אבל אני לא יכול לקבל גזענות", כתב ווקר בסטורי שפרסם באינסטגרם, “כולם נולדו שווים וצריכים להתייחס אליהם ככאלה. זה הופך לי את הבטן שאתם מאפשרים לאנשים במקום שלכם להתנהג ולדבר למי שהם רוצים איך שהם רוצים, במיוחד כשאלו הלקוחות שלכם. תשתפרו!”.

הסטורי הזה של ווקר מגיע אחרי שביום חמישי האחרון מכבי ת"א ניצחה 100:104 את דובאי במשחק במסגרת היורוליג שנערך בבלגרד. ווקר שיחק 21 דקות וקלע נקודה עם ארבעה ריבאונדים ושני אסיסטים.

