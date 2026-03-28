80 דקות ללביא, מצ'ידה ניצחה 1:3 בפנדלים בליגה

נטע לביא ומצ’ידה ניצחו הבוקר (שבת) את קווסאקי 1:3 בפנדלים בליגה היפנית אחרי 1:1 בזמן החוקי. הקשר הישראלי פתח בהרכב של המארחים והוחלף בדקה ה-80.

אריק הברזילאי העלה את מצ’ידה ליתרון בבעיטה אקרובטית מקרוב בדקה ה-41 אחרי הגבהה מהאגף השמאלי. השער הזה קבע גם את תוצאת המחצית – 0:1 למצ’ידה.

ההגנה המקומית לא הסתדרה עם כדור רוחב מצד שמאל בדקה ה-59 ואריסון הברזילאי ניצל את זה כדי לדחוק מקרוב לרשת את השוויון. בהמשך אריק הורחק אחרי כניסה ביואיצ’י מרויאמה והותיר את מצ’ידה ב-10 שחקנים מהדקה ה-78.

למה היו פנדלים?

לאחר מכן לביא הוחלף, התוצאה נותרה בעינה והמשחק עבר לפנדלים. כידוע, בליגה היפנית החליטו שלא יהיה תיקו בעונה המקוצרת שנמשכת עד הקיץ, ואם אין הכרעה בתום 90 דקות, יש פנדלים. אגב, מצ’ידה קיבלה שתי נקודות על הניצחון ולא שלוש בגלל שהמשחק הוכרע בבעיטות מ-11 מטר.