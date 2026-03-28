בדרך למונדיאל שישי? כך נראית 2026 של מסי

נבחרת ארגנטינה מבצעת הכנות אחרונות לפני מונדיאל 2026, וליאו מסי כבר נמצא בישורת האחרונה של ההכנה לקראת מונדיאל שישי אפשרי. למרות שהקפטן עדיין לא אישר רשמית את השתתפותו בטורניר שייערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, הכושר הנוכחי שלו מעורר אופטימיות: עד כה השנה הוא צבר דקות משחק חשובות, כבש שערים והיה שוב שחקן מפתח באינטר מיאמי.

הכוכב מרוסאריו שיחק כמעט בכל משחקי הקבוצה, למעט המשחק מול שארלוט שבו קיבל מנוחה לקראת גומלין גביע האלופות של קונקאק”ף. עד כה הוא כבר כבש חמישה שערים העונה, עבר את רף 900 השערים בקריירה, ומתחיל לעצב לעצמו שנת 2026 עם תחושת מונדיאל.

פתיחת השנה של מסי והפציעה שעצרה אותו

העונה של מסי נפתחה עם מסע קדם העונה של אינטר מיאמי. הופעתו הראשונה השנה הייתה בפרו, בהפסד 4:0 לאליאנסה לימה, משחק שבו שיחק 63 דקות. לאחר מכן שיחק 75 דקות במשחק ידידות מול אתלטיקו נסיונל במדיין. המשחק השלישי היה מול ברצלונה SC במסגרת "נוצ'ה אמרייה", שם כבש את שערו הראשון השנה ב-2:2. עם זאת, אותה הופעה הביאה גם חדשות רעות.

ימים לאחר מכן התברר כי הכוכב הארגנטינאי סובל מפציעה שרירית. לאחר בדיקות, אינטר מיאמי הודיעה כי מסי קרע את שריר ההמסטרינג ברגל שמאל, פציעה שנגרמה באותו משחק ידידות מול הקבוצה מאקוודור. בעקבות הפציעה, הקבוצה האמריקאית נאלצה לדחות את משחק הידידות שתוכנן בפוארטו ריקו מול אינדפנדיינטה דל ואייה, בעוד הקפטן החל בתהליך השיקום.

מסי וההגנה על תואר ה-MLS

לאחר שהחלים, מסי חזר לפעילות עם פתיחת העונה הרשמית. אינטר מיאמי, אלופת ה-MLS, פתחה את עונת 2026 ב-22 בפברואר עם הפסד 3:0 ללוס אנג'לס FC בקולוסיאום, משערים של מרטינס, בואנגה ואורדס. בהמשך, הקבוצה יצאה לפוארטו ריקו למשחק שנדחה, שם מסי נכנס כמחליף, כבש שער ותרם לניצחון 1:2.

בחזרה לליגה, הוא שוב היה גורם מכריע בדרבי מול אורלנדו סיטי. למרות פתיחה רעה, הארגנטינאי הוביל מהפך עם צמד בניצחון 2:4 והשלים 90 דקות. בהמשך, גם מול די.סי יונייטד הוסיף שער נוסף בניצחון 1:2, שהמשיך את פתיחת העונה הטובה שלו.

השער ה-900 של מסי

אחד הרגעים הבולטים של 2026 הגיע בגביע האלופות של קונקאק”ף. ב-11 במרץ שיחקה אינטר מיאמי את משחק שמינית הגמר הראשון בטנסי, כאשר מסי נוהל בזהירות ולכן נעדר מהמשחק מול שארלוט בליגה. בגומלין, שנערך באצטדיון צ'ייס, הוא נזקק לשבע דקות בלבד כדי לכבוש ולהגיע לציון דרך היסטורי: שערו ה-900 בקריירה המקצוענית. למרות שהערב לא הסתיים בצורה אידיאלית מבחינת הקבוצה, הוא הוסיף עוד רגע ענק למורשת של הקפטן הארגנטינאי.

המשחק האחרון לפני הפגרה

לפני שהצטרף לנבחרת, מסי שיחק גם מול ניו יורק סיטי, שם השלים 90 דקות וכבש שוב, הפעם בכדור חופשי. השער הזה היה ה-901 בקריירה שלו, והוא הציב אותו במרחק של שבעה שערים בלבד משיא כל הזמנים בכדורים נייחים, כאשר למסצ'רליניו קריוקה הברזילאי יש 78 שערים לעומת 71 של מסי. בנוסף, הוא הגיע ל-82 שערים במדי אינטר מיאמי, נתון שמבסס אותו כמלך השערים בכל הזמנים של המועדון.

מה עוד נשאר למסי לקראת מונדיאל 2026?

לאחר ביטול הפינאליסימה מול ספרד, נבחרת ארגנטינה תשחק את משחק הידידות האחרון שלה בפגרת מרץ מול זמביה בלה בומבונרה ב-31 במרץ, לאחר שאתמול גברה 1:2 על מאוריטניה במשחק בו הפרעוש שותף כמחליף. לאחר מכן, מסי יחזור להתמקד באינטר מיאמי, שלא תשחק יותר במפעלים בינלאומיים לאחר שהודחה מגביע האלופות, ותתרכז בליגה המקומית.

למרות שטרם אישר את השתתפותו במונדיאל, מסי הבהיר כי ההחלטה תתקבל לפי מצבו הפיזי והתחושות שלו לקראת הטורניר. גם חאבייר מסצ'ראנו התייחס לכך ואמר כי יש לעקוב מקרוב אחר מצבו הפיזי והמנטלי של הקפטן. ארגנטינה שובצה לבית ו' יחד עם אלג'יריה, אוסטריה וירדן, ותפתח את דרכה ב-16 ביוני מול הנבחרת האפריקאית. החלום לראות את מסי מוביל את הנבחרת להגנה על התואר במונדיאל שישי מתחיל לקבל צורה.

המספרים של מסי ב-2026

השנה הגיע לשני ציוני דרך מרשימים: מעל 900 שערים בקריירה ו-82 שערים במדי אינטר מיאמי, מה שהופך אותו למלך השערים של המועדון. בנוסף, הוא שיחק ב-6 מתוך 7 המשחקים של הקבוצה, צבר 540 דקות משחק, כבש חמישה שערים ולא בישל.