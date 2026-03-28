יום שבת, 28.03.2026 שעה 21:03
כדורגל עולמי

בלתי ניתן לעצירה: מיקל אויארסבאל פורח בספרד

עם 11 שערים ו-6 בישולים ב-10 המשחקים האחרונים, מי שהכריע בגמר היורו הפך לאחד משחקני הנבחרות הטובים ביותר. הבעיה בעמדת החלוץ נראית כנחלת העבר

מיקל אויארסבאל (IMAGO)
בגמר יורו 2024, גם מיקל אויארסבאל עצמו לא האמין שהוא יהפוך לגיבור הגדול של נבחרת ספרד. השחקן עלה בעיקר כמחליף לאורך כל הטורניר, ורק בדקה ה-68 נשלח למגרש כדי לנסות ולהכריע את ההתמודדות. באותו הרגע כל הכוכבים הסתדרו, מארק קוקורייה מצא אותו בדרך לשער ניצחון שהפך את ספרד לאלופת אירופה.

אותו הרגע שינה את הכל עבורו בנבחרת. המאמן לואיס דה לה פואנטה ניסה להשתמש בו בהרכב בכנף ימין ושמאל, אך לבסוף הבין שמולו נמצא דווקא הפתרון לעמדת החלוץ. ברבע גמר ליגת האומות ב-2025 אויארסבאל קיבל את הקרדיט בחוד, כבש צמד ב-3:3 מול הולנד (ספרד ניצחה בפנדלים) ומאז פתח בכל משחקי הנבחרת.

10 משחקים רצופים שבהם שחקנה של סוסיאדד פתח ב-11 של אלופת אירופה השכיחו לחלוטין את הביקורת העקבית על מחסור בחלוץ אמיתי. בתקופה הזו הוא כבש 11 שערים, בישל 6 נוספים והפך לאחד מהשחקנים הבולטים בעולם כשזה מגיע למשחקי נבחרות.

אויארסבאל שולח נשיקה, נמצא בכושר יוצא מהכלל (IMAGO)

אמש (שישי) אויארסבאל כבש עוד צמד, הפעם ב-0:3 מול סרביה, כשזה היה המשחק החמישי ברצף שבו מצא את הרשת. בכל מוקדמות המונדיאל היה רק משחק אחד שבו לא הבקיע, אבל זה לא מנע ממנו לספק שלושה בישולים ב-0:6 מול טורקיה שעמדה מנגד.

לאחר הצמד אמש, מאמנו לואיס דה לה פואנטה לא חסך במחמאות כלפי הכוכב וענה למבקרים כלפי עמדת החלוץ: “הוא עושה הכל נכון. כשאנשים אומרים שחסר לנו חלוץ ‘קילר’... יש לנו מזל יוצא דופן, ולא רק עם מיקל. הכרתי אותו כבר ב-2015, כשהוא שיחק כקשר התקפי. אצלנו הוא שיחק שם (בקישור), כחלוץ, בכנף שמאל ובכנף ימין. הוא עושה הכל טוב.

דה לה פואנטה מחמיא לאויארסבאל, "הוא עושה הכל טוב" (IMAGO)

“כשאנשים שואלים אותי, ‘איזה שחקן יכול להיות מאמן גדול בעתיד?’, אני עונה מיקל אויארסבאל. הוא מבין כדורגל בצורה מושלמת, הוא מפרש נכון מה עליו לעשות בכל עמדה, במיוחד במצבים קשים מאוד ובייחוד בתפקיד היצירתי שלו. יש לו יכולת מולדת לשחק בין הקווים, והוא מבצע תנועות מצוינות לעומק. קשה לנו להעריך את מה שיש לנו. הוא שחקן ברמה עולמית”.

אויארסבאל כביכול “נתקע” בריאל סוסיאדד, אבל נראה שלביצועים שלו בנבחרת זה לא מפריע. כשהוא משחק לצד שחקנים מהטופ האירופי לפתע המספרים עולים בצורה משמעותית, ולראשונה מזה לא מעט זמן לספרד יש חלוץ לסמוך עליו לקראת טורניר גדול, המונדיאל בקיץ 2026.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
