יום שבת, 28.03.2026 שעה 13:33
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

עוד זר עזב: סם אלג'יקי שוחרר מגליל עליון

הפורוורד האירי-אמריקאי (23, 2.00 מטרים) הוא הזר השני מהגליל שעוזב עקב המלחמה בקבוצה של עידן אבשלום, כאשר הוא מצטרף לפיסטויה האיטלקית

סם אלג'יקי (ניסן עייש)
סם אלג'יקי (ניסן עייש)

הפורוורד האירי-אמריקאי, שחקן נבחרת אירלנד, הוא הזר השני העוזב את הגליל בתקופת המלחמה, אחרי די ג'יי קנדי. בגליל הספיקו גם לצרף לפני כשבוע וחצי את הגארד-פורוורד ווסלי קרסט את כך שהקבוצה של עידן אבשלום כרגע עם ארבעה זרים. 

בגליל כבר שקלו להיפרד ממנו

אלג'יקי (23, 2.00 מטרים) העמיד ב-16 משחקים בגליל ממוצעים של 8.8 נקודות, 4.4 ריבאונדים ו-0.8 אסיסטים. במהלך העונה שקלו בגליל להיפרד ממנו, בעקבות יכולת לא מספיק טובה, אך עקב ההיצע הדל בשוק הוחלט להמשיך איתו. 

אלג'יקי מצטרף לפיסטויה האיטלקית. כעת, מחמשת הזרים שפתחו את העונה הנוכחית בגליל, נשאר רק אחד: סיריל לנג'וויין.

