עוד זר עזב: סם אלג'יקי שוחרר מגליל עליון

הפורוורד האירי-אמריקאי, שחקן נבחרת אירלנד, הוא הזר השני העוזב את הגליל בתקופת המלחמה, אחרי די ג'יי קנדי. בגליל הספיקו גם לצרף לפני כשבוע וחצי את הגארד-פורוורד ווסלי קרסט את כך שהקבוצה של עידן אבשלום כרגע עם ארבעה זרים.

בגליל כבר שקלו להיפרד ממנו

אלג'יקי (23, 2.00 מטרים) העמיד ב-16 משחקים בגליל ממוצעים של 8.8 נקודות, 4.4 ריבאונדים ו-0.8 אסיסטים. במהלך העונה שקלו בגליל להיפרד ממנו, בעקבות יכולת לא מספיק טובה, אך עקב ההיצע הדל בשוק הוחלט להמשיך איתו.

אלג'יקי מצטרף לפיסטויה האיטלקית. כעת, מחמשת הזרים שפתחו את העונה הנוכחית בגליל, נשאר רק אחד: סיריל לנג'וויין.