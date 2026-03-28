אם יישאר במכבי חיפה: שכרו של ירמקוב ישודרג

במכבי חיפה נוטים להאמין ולקוות שהשוער המצטיין גיאורגי ירמקוב יעמוד בשער הקבוצה גם בעונה הבאה, אבל גם מבינים שאם ירמקוב ימשיך ולא תהיה עליו הצעה מעבר לים שלא ניתן יהיה לסרב לה, במועדון יצטרכו לשדרג את שכרו בצורה משמעותית, שכן השוער משתכר היום 200 אלף אירו בלבד.

מצבו של ירמקוב דומה מאוד לזה של ירין לוי, שכפי שפורסם ב-ONE שכרו שעומד על 200 אלף דולר ישודרג אף הוא אם לא יימכר לחו"ל בקיץ הקרוב תמורת 2.5 מיליון אירו בהתאם לסעיף בחוזהו.

מכבי חיפה תחדש מחר את אימוניה ולמעשה תפתח רשמית את ההכנות לקראת חידוש הליגה בשבוע הבא, כאשר תצא למשחק ללא קהל בבלומפילד מול הפועל ת"א. אחרי שהזרים והמתאזרחים זכו לחופשת מולדת ואמורים לחזור במהלך השבוע, בקבוצה יכולים להתעודד מכך שלרשות ברק בכר יעמוד סגל מלא, מה שיגביר בצורה משמעותית ביותר לא רק את התחרות על חולצת ההרכב, אלא גם על חולצת הסגל.

שחקני מכבי חיפה באימון (עמרי שטיין)

כל הפצועים התאוששו

אם עד לפני הפגרה הייתה רשימה ארוכה של שחקנים שחסרים כמו עלי מוחמד, איתן אזולאי ואלעד אמיר, הרי שכל השחקנים התאוששו מפציעות ויתאמנו בצורה מלאה, גם כאלה כמו נבות רטנר וסילבה קאני שנפצעו בתקופת הפגרה ויחזרו גם הם להתאמן.

אחרי שלא שיחק בחודש האחרון בגלל השבתת הליגה, בעקבותיה החליטו בנבחרת הבוגרת של רומניה להוריד את ליסב עיסאת לנבחרת הצעירה, הבלם שיחק אתמול 90 דקות עם נבחרת רומניה הצעירה מול קוסובו במסגרת מוקדמות היורו, משחק בו הרומנים ניצחו 0:1.

ב-31 לחודש מצפה לעיסאת משחק נוסף מול סן מרינו, שאחריו יצטרף לאימוני הקבוצה, כמו גם שחקניה הזרים של הירוקים, עבדולאי סק וקנג'י גורה, שחוזרים מהנבחרות שלהם.