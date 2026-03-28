כץ: אין בכוונתי לקחת צעד אחורה בעונה הבאה

בעלי הפועל חיפה, יואב כץ, חוגג היום (שבת) יום הולדת ה-82. בקיץ הקודם הוא הודיע לרשות לרשות לבקרת התקציבים שהוא לוקח צעד אחורה מתוך רצון למכור את המועדון, דבר שהשפיע ישירות על בניית הסגל ועורר לא מעט שאלות לגבי העתיד.

אלא שבקיץ הקרוב כץ לא מתכוון להתנהל בצורה דומה ונראה שהוא מחכה שהקבוצה תבטיח את ההישארות כמה שיותר מוקדם כדי להתחיל ולבנות את העונה הבאה יחד עם חיים סילבס. המאמן עצמו יקבל עונה נוספת בהפועל חיפה אם ישאיר אותה בליגה.

“אני מקווה שנבטיח את ההישארות ואז נדבר על העונה הבאה”, אמר כץ, “אני לא מתכוון לקחת שנה הבאה צעד וחצי אחורה. עשינו בחלון העברות האחרון את כל הפעולות הנדרשות לחיזוק הקבוצה בתשעה שחקנים ששידרגו אותנו ואנחנו כבר רואים את ההשפעה החיובית לכך.

שחקני הפועל חיפה (מרטין גוטדאמק)

"יחד עם זאת שיש לנו סגל טוב, אנחנו צריכים המשכיות ולקוות שהמלחמה לא תשפיע לרעה. חשוב שנישאר באותה רמת מוטיבציה כמו שיש לנו בתקופה האחרונה. אני יודע שזה לא פשוט כל מה שקורה, אבל זה המצב וצריכים לעשות את העבודה".

על כך שבשלב הזה הליגה חוזרת ללא קהל אמר כץ: "זה לא עושה לאף אחד טוב לשחק ללא קהל, אבל אלו ההחלטות של פיקוד העורף ולכן צריכים להיערך בהתאם".

גומס עבר MRI

בתוך כך, מגן הפועל חיפה, סאנה גומס, עבר אתמול בדיקת MRI בעקבות הפציעה בברך שספג במהלך משחק האימון האחרון מול ראשל"צ, ובקבוצה מחכים לתוצאות מתוך תקווה שלא מדובר בפציעה קשה שתשבית את המגן לתקופה ארוכה. בכל מקרה, בסגל יש עוד שני מגינים: אורן ביטון ונפתלי בלאי שחזר בחודש האחרון לאימונים מלאים.