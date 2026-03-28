יום שבת, 28.03.2026 שעה 14:15
כדורגל ישראלי
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

כץ: אין בכוונתי לקחת צעד אחורה בעונה הבאה

אחרי שהודיע לבקרה בקיץ שייקח צעד אחורה כדי למכור את הפועל חיפה, הבעלים שחוגג 82 לא יתנהל באופן דומה: "נבטיח הישארות ואז נדבר על העונה הבאה"

יואב כץ (עמרי שטיין)
יואב כץ (עמרי שטיין)

בעלי הפועל חיפה, יואב כץ, חוגג היום (שבת) יום הולדת ה-82. בקיץ הקודם הוא הודיע לרשות לרשות לבקרת התקציבים שהוא לוקח צעד אחורה מתוך רצון למכור את המועדון, דבר שהשפיע ישירות על בניית הסגל ועורר לא מעט שאלות לגבי העתיד.

אלא שבקיץ הקרוב כץ לא מתכוון להתנהל בצורה דומה ונראה שהוא מחכה שהקבוצה תבטיח את ההישארות כמה שיותר מוקדם כדי להתחיל ולבנות את העונה הבאה יחד עם חיים סילבס. המאמן עצמו יקבל עונה נוספת בהפועל חיפה אם ישאיר אותה בליגה.

“אני מקווה שנבטיח את ההישארות ואז נדבר על העונה הבאה”, אמר כץ, “אני לא מתכוון לקחת שנה הבאה צעד וחצי אחורה. עשינו בחלון העברות האחרון את כל הפעולות הנדרשות לחיזוק הקבוצה בתשעה שחקנים ששידרגו אותנו ואנחנו כבר רואים את ההשפעה החיובית לכך.

שחקני הפועל חיפה (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל חיפה (מרטין גוטדאמק)

"יחד עם זאת שיש לנו סגל טוב, אנחנו צריכים המשכיות ולקוות שהמלחמה לא תשפיע לרעה. חשוב שנישאר באותה רמת מוטיבציה כמו שיש לנו בתקופה האחרונה. אני יודע שזה לא פשוט כל מה שקורה, אבל זה המצב וצריכים לעשות את העבודה".

על כך שבשלב הזה הליגה חוזרת ללא קהל אמר כץ: "זה לא עושה לאף אחד טוב לשחק ללא קהל, אבל אלו ההחלטות של פיקוד העורף ולכן צריכים להיערך בהתאם".

גומס עבר MRI

בתוך כך, מגן הפועל חיפה, סאנה גומס, עבר אתמול בדיקת MRI בעקבות הפציעה בברך שספג במהלך משחק האימון האחרון מול ראשל"צ, ובקבוצה מחכים לתוצאות מתוך תקווה שלא מדובר בפציעה קשה שתשבית את המגן לתקופה ארוכה. בכל מקרה, בסגל יש עוד שני מגינים: אורן ביטון ונפתלי בלאי שחזר בחודש האחרון לאימונים מלאים.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
