יום שבת, 28.03.2026 שעה 11:52
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
לוח תוצאות
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

יש קלאסיקו: בארסה - ריאל ברבע גמר הכישרונות

הקטלונים והבלאנקוס צלחו את שלב הבתים במדריד וייפגשו לקרב חם ב-13:30 על דור העתיד (שידור חי בערוץ ONE). בפעם האחרונה הבלאוגרנה חגגו ב-2022

טורניר הכישרונות (צילום מסך)
טורניר הכישרונות (צילום מסך)

ברצלונה וריאל מדריד ייפגשו לקלאסיקו היום (שבת, 13:30) במסגרת רבע גמר טורניר הכישרונות עד גיל 12, שנערך השנה במתכונתו הבין-לאומית, כולל נציגות מרחבי היבשת.

הקטלונים סיימו במקום הראשון בבית ד׳ עם שלושה ניצחונות ותיקו בארבעה משחקים, בבית שכלל אספניול, ולנסיה, ויאריאל ונציגת סין, שנחאי.

ריאל התקשתה יותר בבית ג׳, עד שהצליחה להשיג את הכרטיס ל-8 האחרונות במשחק האחרון כשהביסה 0:4 בדרבי המדרידאי את אתלטיקו. בכך ריאל הדיחה את הקולצ׳ונרוס (האלופים המכהנים) מהטורניר וסיימה במקום השני בבית.

עם שער מהאגדות: בארסה עם 0:2 על ויאריאל

הקלאסיקו הקודם

זו הפעם הראשונה בארבע השנים האחרונות שהקלאסיקו מתקיים במסגרת טורניר הכישרונות. בפעם האחרונה ב-2022 הקטלונים יצאו עם ידם על העליונה.

לאורך השנים, עשרות כוכבים משתי הקבוצות שהשתתפו בטורניר, הפכו תוך שנים בודדות לכוכבי כדורגל מהפופולאריים בעולם.

