יש קלאסיקו: בארסה - ריאל ברבע גמר הכישרונות

ברצלונה וריאל מדריד ייפגשו לקלאסיקו היום (שבת, 13:30) במסגרת רבע גמר טורניר הכישרונות עד גיל 12, שנערך השנה במתכונתו הבין-לאומית, כולל נציגות מרחבי היבשת.

הקטלונים סיימו במקום הראשון בבית ד׳ עם שלושה ניצחונות ותיקו בארבעה משחקים, בבית שכלל אספניול, ולנסיה, ויאריאל ונציגת סין, שנחאי.

ריאל התקשתה יותר בבית ג׳, עד שהצליחה להשיג את הכרטיס ל-8 האחרונות במשחק האחרון כשהביסה 0:4 בדרבי המדרידאי את אתלטיקו. בכך ריאל הדיחה את הקולצ׳ונרוס (האלופים המכהנים) מהטורניר וסיימה במקום השני בבית.

עם שער מהאגדות: בארסה עם 0:2 על ויאריאל

הקלאסיקו הקודם

זו הפעם הראשונה בארבע השנים האחרונות שהקלאסיקו מתקיים במסגרת טורניר הכישרונות. בפעם האחרונה ב-2022 הקטלונים יצאו עם ידם על העליונה.

לאורך השנים, עשרות כוכבים משתי הקבוצות שהשתתפו בטורניר, הפכו תוך שנים בודדות לכוכבי כדורגל מהפופולאריים בעולם.