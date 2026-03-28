מוקדמות יורו עד גיל 19 25-26
62-52אוסטריה עד 191
27-44ישראל עד 192
12-21סלובניה עד 193
10-01לוקסמבורג עד 194
00-00גרמניה עד 195

דקה 45: נבחרת גרמניה - ישראל 1:0

מוק' אליפות אירופה לנוער, מחזור 2: קצב לא רע, כאשר חניכיו של אופיר חיים טובים יותר ועלו ליתרון מוצדק מפנדל של גרימברג. אלטמן עצר בעיטה מרחוק

נבחרת הנוער של ישראל (ההתאחדות לכדורגל)
נבחרת הנוער של ישראל פתחה את קמפיין מוקדמות אליפות אירופה בהפסד 2:1 לאוסטריה, ובשעה זו היא עולה למשחק השני בבית מול גרמניה, שניצחה במשחק הפתיחה שלה 1:2 את בוסניה הרצגובינה.

הנבחרת של אופיר חיים, שנמצאת בדרג א’, יודעת כי עליה לסיים בין שלושת המקומות הראשונים בבית כדי להעפיל לשלב הבא, אך פתיחת הקמפיין הייתה מאכזבת. 

כעת, ישראל פוגשת את גרמניה למשחק קריטי במיוחד. היריבה מגיעה עם ביטחון לאחר הניצחון שלה, ותהווה מבחן קשה נוסף עבור החבורה של אופיר חיים.

עבור ישראל מדובר בהזדמנות לתקן ולשמור על סיכוי טוב להעפיל לשלב הבא. הפסד נוסף יסבך מאוד את המצב בבית, בעוד תוצאה חיובית יכולה להחזיר את הנבחרת למסלול כבר בשלב מוקדם של הקמפיין.

מחצית ראשונה

דקה 1: השופט שרק! המשחק יצא לדרך.

דקה 10: 10 דקות של כדורגל שבהן חניכיו של אופיר חיים לא חששו בכלל והניעו כדור בביטחון, אבל שני הצדדים לא הצליחו לרשום אף איום.

דקה 15, שער! ישראל עלתה ל-0:1: כדור ענק של יהונתן שגב השאיר את ליאם לוסקי באחד על אחד. הכישרון החמיץ, אבל קיבל תוך כדי תיקול מאחורה והשופט שרק לפנדל, אז אדם גרימברג העלה את הכחולים ליתרון עם בעיטה מוצלחת מ-11 מטרים. שיתוף פעולה תוצרת מכבי חיפה, עם עזרה גדולה של מכבי פ”ת.

דקה 15: בעקבות ההכשלה, שחקנה של גרמניה נתנאל אברחה קיבל צהוב.

דקה 25: אוריין גורן קיבל כדור בצד שמאל, העביר לימין, הכשיל ליריב שלו, השתחרר והצליח גם לבעוט, אבל שחקן ברצלונה מצא את הידיים של השוער הגרמני, טג’ארק מוביוס.

דקה 35: בעיטה ראשונה של הגרמנים למסגרת. זאין באיזיד סובב מצד שמאל דווקא לחיבורים הקרובים, עילי אלטמן הדף מצוין הצידה.

הרכב נבחרת ישראל: עילי אלטמן, דניאל הדר, גיא אליגואשווילי, נועם שטייפמן, יזן וותד, איתמר חוסיד, יהונתן שגב, אוריין גורן, ליאם לוסקי, אדם גרימברג ונועם אלוק.

