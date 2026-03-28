הפוך מהאבא: עמרי כהן מחפש את הרשת

נבחרת נוער ב' של ישראל, המודרכת על ידי אופיר חיים, החלה ביום רביעי האחרון את דרכה במשחקי הסיבוב השני של מוקדמות אליפות אירופה עם הפסד 2:1 במשחק מול נבחרת אוסטריה, מארחת משחקי הבית הישראלי. היום (שבת) הנבחרת הישראלית תפגוש את נבחרת גרמניה, שהחלה את הטורניר עם ניצחון 1:2 על הנבחרת המקבילה של בוסניה הרצגובינה - אותה תפגוש הנבחרת הישראלית במשחק הנעילה של הטורניר ביום שלישי הקרוב.

אחד משחקני המפתח של הנבחרת הישראלית בחלק הקדמי הוא החלוץ עמרי כהן, שפתח בהרכב מול אוסטריה והיה קרוב להבקעה בשלב מוקדם של המשחק, אך הוחלף בהפסקת המחצית באדם גרימברג. עמרי כהן, חלוץ הפועל פ"ת, שמדורגת בפלייאוף העליון של טבלת ליגת העל, הוא סגן מלך שערי ליגת העל עם 18 שערים - השחקן שכבש את כמות השערים הגבוהה ביותר מקרב ילידי 2008. בין 12 הכובשים המצטיינים בליגה רק שני שחקנים הם ילידי 2008 עמרי כהן וליאון קארו - חלוץ הפועל כפר סבא, שנולד בשלהי שנת 2008 והבקיע עד כה 14 שערי ליגה.

180 מעלות מאבא

בשונה מהרבה כדורגלנים ממשיכי דרך, שהמשיכו את דרכם של אביהם כשחקני שדה בעמדה זהה או קרובה, עמרי כהן בחר בדרך שונה מדרכו של אביו, אוהד כהן (50), שעשה קריירה נכבדת כשוער בליגת העל, במרבית השנים במדי קבוצת האם שלו, מכבי פ"ת, לצד הגנה על שעריהן של הפועל בית שאן, בית"ר ירושלים, הפועל פ"ת, הפועל באר שבע, הפועל חיפה והפועל ראשל"צ, עליה לליגת העל עם הפועל רעננה ופינאלה מרשים ומרגש לקריירה, שכלל שלוש עונות רצופות בהפועל כפר סבא - בהן היה שותף בכיר לשתי עליות ליגה רצופות - מליגה א' ועד לליגת העל. בעונה האחרונה בכפר סבא הגן בגיל 41 על שערה של הקבוצה, שהצליחה להישאר בליגת העל.

אוהד כהן (שי לוי)

לא עוזב את העיר

כמו לא מעט כדורגלנים מצליחים בליגות הצעירות, גם עמרי כהן החל את דרכו בקבוצה ממועדון צנוע. דרכו התחילה בקבוצת "צו פיוס" של בית"ר פ"ת בשנתון ילדים ג'.



כעבור שלוש עונות בקבוצות הילדים של בית"ר פ"ת ביצע מעבר חד למכבי פ"ת צפון - בשורותיה כבש 21 שערי ליגה ושני שערים בגביע המדינה וקטף את תואר מלך שערי הקבוצה. עמרי כהן עבר בהצלחה את שלב האיחוד ועלה לקבוצת נערים ב' של מכבי פ"ת, שזכתה בדאבל בסיום אותה עונה, אך עמרי כהן, ששותף במרבית המשחקים כמחליף, סיים את העונה עם מאזן נטול הבקעות במשחקי הליגה, כשלמעשה באותה עונה כבש שלושה שערים בלבד - שלושער במשחק הגביע בו קבוצתו זכתה בניצחון 1:6 במשחק החוץ מול מכבי אחי נצרת.

עמרי כהן לצידו של גילי לבנדה, המנהל המקצועי (מדיה הפועל פ"ת)

בעונה שעברה ביצע עמרי כהן שוב מעבר חד, הפעם ממכבי פ"ת להפועל פ"ת, שחזרה לליגת העל אחרי מספר עונות. עמרי כהן השתלב בהצלחה בקבוצה מהרגע הראשון, סייע לקבוצה להתבסס בחלק העליון של מרכז טבלת ליגת העל. ברבעון האחרון של העונה, זמן קצר לאחר הקפצתו של מאמן הקבוצה, בן קפלן, לאימון קבוצת הנוער, הוקפץ גם עמרי כהן לשורות קבוצת הנוער יחד עם שחקנים נוספים שהצטיינו בקבוצת נערים א', הבלם עומרי רוזנצוויג והקשרים אביעד חקיקי ונעם כהן, שהשתלבו בצורה מוצלחת וסייעו לקבוצה לשרוד בליגה. כשמנת חלקו של עמרי כהן מסתכמת בשני שערים בשישה משחקים - מהם שער במשחק הניצחון 0:3 על הפועל באר שבע במחזור האחרון - שהבטיח הישארות בליגה. את העונה סיים עמרי כהן עם 17 שערים ב-28 הופעות במדי קבוצת נערים א', בה הוכתר למלך שעריה.

העונה עמרי כהן ממשיך את היכולת המצוינת בקבוצת הנוער עם 18 שערים ב-24 משחקים, עם ממוצע של שער לכל מאה דקות משחק. עמרי כהן התאמן העונה לא מעט עם קבוצת הבוגרים, לא מן הנמנע שנראה אותו עוד העונה רושם הופעות ראשונות בקבוצת הבוגרים.

"סיומת שאין לכל חלוץ"

נני ששה, מאמן קבוצת הנוער של מ.ס כפר קאסם מהליגה הלאומית, שימש בעונה שעברה כעוזר מאמן בקבוצת הנוער של הפועל פ"ת. נני ששה התרשם מאוד מהיכולות שהפגין השחקן: "האמת שעבדתי איתו רק כחודשיים, אבל כבר באימונים הראשונים היה אפשר לראות שיש לו סיומות שאין לכל חלוץ. למרות שהכדורים לא נכנסו בהתחלה, היה אפשר לראות את מהירות השחרור של הכדור מהרגל. זה משהו שרואים רק באירופה. בנוסף, לזה הוא שחקן פיזי מאוד, שמשחק טוב מאוד עם הגב לשער עם מיקום מצוין ברחבה ויש לו תנועות עומק טובות בתזמון הנכון".

נציגי הפועל פ"ת בנבחרת. עמרי כהן ונעם כהן (מדיה הפועל פ"ת)

נני ששה מתייג את עמרי כהן כשחקן עם חוכמת משחק מיוחדת: "בהתחלת הדרך בנוער, בגלל שהכדורים לא נכנסו, לצופה מבחוץ היה נראה שעמרי פזיז מדי, אבל כאיש מקצוע מאוד הלהיב אותי לראות את זה, כי ללמד שחקן מתי צריך לחכות עוד שניה או לעשות עוד נגיעה לפני הסיומת - זה קל. לעומת זאת, לבעוט ולשחרר את הכדור במהירות כמו שהוא עושה - זה משהו שהרבה הרבה יותר קשה ללמד ולפעמים גם בלתי אפשרי".

נני ששה רואה בטבעיות את ההצלחה של השחקן בעונה הזו: "כבר בעונה הקודמת הוא כבש שני שערים בקבוצת הנוער, עזר להשאיר את הקבוצה בליגה. ההצלחה שלו העונה היא המשך לזה ולא מפתיעה בכלל".

נני ששה מעדיף שלא להתנבא, אך מאמין ביכולותיו לפרוח גם כשחקן בוגרים: "קשה מאוד לדעת איך קריירה של שחקן תתפתח, כי היא תלויה בהרבה גורמים בדרך, אבל אין ספק שמדובר בפוטנציאל גדול מאוד בכדורגל הישראלי, בעיקר בזכות היכולת שלו לאיים על השער מבלי להשתהות אפילו שניה מיותרת ובצפיפות בפיזיות ובמהירות שיש ברמות הגבוהות. זה עושה את ההבדל, להערכתי זה ייתן לעמרי יתרון חשוב".