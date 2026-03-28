הוואטסאפ לצ'אבי ששינה את הקריירה של פרמין

הסיפור של פרמין לופס הוא לא שגרתי. כזה שהתחיל בספקות גדולים והסתיים בפריצה מרשימה, הרבה בזכות עין טובה של מאמן אחד ורגע קטן ששינה הכול.

פרמין שהגיע בילדותו מריאל בטיס לברצלונה, תמיד נחשב לשחקן מוכשר, אך מעולם לא היה הכוכב הגדול במחלקת הנוער. לאורך השנים ליוותה אותו השאלה האם יש לו את הפיזיות הנדרשת כדי להפוך לשחקן ברמות הגבוהות. גם כשהגיע צ'אבי הרננדס לקווים של הקבוצה הבוגרת של בארסה ב-2021, לופס כלל לא היה בתוכניות - ואפילו לא שחקן הרכב קבוע בקבוצת הנוער.

הנקודה הראשונה ששינתה משהו הגיעה במקרה, כשצ'אבי הבחין בו באימון בודד עם המחליפים. למרות זאת, זמן קצר לאחר מכן הושאל הקשר ללינארס דפורטיבו, כשהמסר היה ברור - הוא לא בתוכניות של ברצלונה. דווקא שם, הרחק מהזרקורים, פרמין פרח: הוא הפך לשחקן מפתח, הוביל את הקבוצה ואף סיים כמלך השערים שלה.

צ'אבי ופרמין לופס (IMAGO)

ואז הגיע הרגע ששינה את הקריירה. הודעת וואטסאפ מאדם בשם דומינגו - מכר של צ'אבי - עדכנה את המאמן על העונה הנהדרת של פרמין והזכירה לו שמדובר עדיין בשחקן של ברצלונה. צ'אבי, שנזכר מיד בכישרון שראה באותו אימון בודד, הורה לצוות שלו לעקוב אחר הקשר, וזה הספיק כדי להחזיר אותו לרדאר.

ההתעקשות של צ’אבי

למרות זאת, גם לאחר ההשאלה פרמין עדיין לא היה בתוכניות, וברצלונה אף שקלה למכור אותו או להשאיל אותו שוב. אלא שצ'אבי התעקש, צירף אותו להכנות לעונה – ושם הכל התפוצץ. כבר באימון הראשון הוא הרשים, ובמשחקי ההכנה בארה"ב קיבל את ההזדמנות להוכיח את עצמו.

הפריצה הגיעה במהירות: במשחק מול ארסנל הוא קיבל דקות ראשונות, ובמשחק שלאחר מכן מול ריאל מדריד כבר סיפק שער גדול ובישול, ופרץ לתודעה.

מאותו רגע, הדרך שלו הייתה סלולה. סיפורו של פרמין מוכיח שלפעמים כל מה שצריך זו הזדמנות אחת, עין מקצועית - ואפילו הודעת וואטסאפ אחת קטנה שיכולה לשנות קריירה שלמה.