יום שבת, 28.03.2026 שעה 11:47
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

הוואטסאפ לצ'אבי ששינה את הקריירה של פרמין

הקשר נשלח ללינארס אחרי אימון בודד לעיניו של אקס ברצלונה, אלא שהודעה שקיבל המאמן גרמה לו להחזירו. הקטלונים שוב שקלו לוותר, אבל צ'אבי התעקש

צ'אבי ופרמין לופס (IMAGO)
הסיפור של פרמין לופס הוא לא שגרתי. כזה שהתחיל בספקות גדולים והסתיים בפריצה מרשימה, הרבה בזכות עין טובה של מאמן אחד ורגע קטן ששינה הכול.

פרמין שהגיע בילדותו מריאל בטיס לברצלונה, תמיד נחשב לשחקן מוכשר, אך מעולם לא היה הכוכב הגדול במחלקת הנוער. לאורך השנים ליוותה אותו השאלה האם יש לו את הפיזיות הנדרשת כדי להפוך לשחקן ברמות הגבוהות. גם כשהגיע צ'אבי הרננדס לקווים של הקבוצה הבוגרת של בארסה ב-2021, לופס כלל לא היה בתוכניות - ואפילו לא שחקן הרכב קבוע בקבוצת הנוער.

הנקודה הראשונה ששינתה משהו הגיעה במקרה, כשצ'אבי הבחין בו באימון בודד עם המחליפים. למרות זאת, זמן קצר לאחר מכן הושאל הקשר ללינארס דפורטיבו, כשהמסר היה ברור - הוא לא בתוכניות של ברצלונה. דווקא שם, הרחק מהזרקורים, פרמין פרח: הוא הפך לשחקן מפתח, הוביל את הקבוצה ואף סיים כמלך השערים שלה.

ואז הגיע הרגע ששינה את הקריירה. הודעת וואטסאפ מאדם בשם דומינגו - מכר של צ'אבי - עדכנה את המאמן על העונה הנהדרת של פרמין והזכירה לו שמדובר עדיין בשחקן של ברצלונה. צ'אבי, שנזכר מיד בכישרון שראה באותו אימון בודד, הורה לצוות שלו לעקוב אחר הקשר, וזה הספיק כדי להחזיר אותו לרדאר.

ההתעקשות של צ’אבי

למרות זאת, גם לאחר ההשאלה פרמין עדיין לא היה בתוכניות, וברצלונה אף שקלה למכור אותו או להשאיל אותו שוב. אלא שצ'אבי התעקש, צירף אותו להכנות לעונה – ושם הכל התפוצץ. כבר באימון הראשון הוא הרשים, ובמשחקי ההכנה בארה"ב קיבל את ההזדמנות להוכיח את עצמו.

הפריצה הגיעה במהירות: במשחק מול ארסנל הוא קיבל דקות ראשונות, ובמשחק שלאחר מכן מול ריאל מדריד כבר סיפק שער גדול ובישול, ופרץ לתודעה.

מאותו רגע, הדרך שלו הייתה סלולה. סיפורו של פרמין מוכיח שלפעמים כל מה שצריך זו הזדמנות אחת, עין מקצועית - ואפילו הודעת וואטסאפ אחת קטנה שיכולה לשנות קריירה שלמה.

