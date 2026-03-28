מרחק ניצחון מפיינל פור: 2 נקודות לאיתן בורג

מכללות: טנסי עלתה לגמר האזורי עם 62:76 על אייווה סטייט ותפגוש את מישיגן. הישראלי הוסיף שני ריבאונדים ושני אסיסטים. אמנט הצטיין עם 18 נקודות

איתן בורג (רויטרס)

מכללת טנסי ואיתן בורג ממשיכים הלכה במרץ המשוגע. בפעם השלישית ברציפות טנסי העפילה טנסי לרבע הגמר של טורניר ה-NCAA והיא עשתה את זה אחרי ניצחון 62:76 על אייווה סטייט.

איתן בורג עלה מהספסל של טנסי ל-20 דקות שבהן קלע שתי נקודות עם 1 מ-3 מהשדה ו-0 מ-2 לשלוש. הישראלי הוסיף גם שני ריבאונדים ושני אסיסטים.

טנסי, המדורגת שישית, הציגה מחצית שנייה מצוינת ושליטה מוחלטת בריבאונד (22:43) בדרך לניצחון מרשים. נייט אמנט הוביל עם 18 נקודות, ג'קובי גילספי הוסיף 16, בעוד פליקס אוקפארה (12 נקודות ו-10 ריבאונדים) וג'יילן קיירי (11 ו-10) תרמו דאבל דאבלים שעשו את ההבדל בצבע.

הריצה שסגרה את הסיפור

המשחק היה צמוד במחצית הראשונה, שהסתיימה ב-33:34 לטנסי, אך בריחה ברבע השני - כולל ריצת 4:13 - סגרה את הסיפור. קיירי אף הלהיב את הקהל במהלך של סל ועבירה שהעלה את היתרון לדו ספרתי. טאמין ליפסי ונייט הייז קלעו 18 נקודות כל אחד לאייווה סטייט, אך זה לא הספיק מול העומק והפיזיות של היריבה.

כעת, טנסי תפגוש בגמר האזורי את המדורגת ראשונה, מישיגן. המנצחת תשיג את הכרטיס לפיינל פור.

