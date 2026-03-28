אבדיה לקח אחריות: זו אחת מנקודות השפל שלנו

דני אבדיה התייצב מול המיקרופונים לאחר ההפסד 100:93 של פורטלנד לדאלאס וסיפק התייחסות כנה ליכולת של קבוצתו. הפורוורד הישראלי הדגיש את חוסר היציבות של הבלייזרס לאורך המשחק ואת הצורך לשמור על ריכוז במשך 48 דקות, כשבמקביל הודה כי הקבוצה לא עמדה ברמה הנדרשת מול היריבה והתחייב להמשיך לעבוד כדי להשתפר כבר במשחקים הקרובים.

"זה מאכזב, אני מרגיש שהיינו יכולים לנצח. היינו שם בשלב מאוחר, פספסנו כמה זריקות. בהגנה היינו די חדים, אני לוקח אחריו על החלק שלי, אבל נתקן את זה ונשתפר, האיבודים הארורים גמרו אותנו, זו אחת מנקודות השפל”, אמר אבדיה אחרי המשחק.

“נהיה בסדר”

אבדיה הוסיף: "לא באנו נחושים מספיק? אנחנו קבוצה, אבל אני יכול לדבר רק על עצמי. אני לא יכול לחשוב על זה יותר מדי כי יש את המשחק הבא וצריכים להיות טובים יותר. מצב הרוח לא טוב, אבל זה מה שקורה כשאתה מצפה לנצח משחק חשוב וזה לא קורה. לדאלאס אין מה להפסיד, הפסדנו וזה חבל מאוד. שחקנים חשובים שלנו נפצעו, אני מקווה שהם בסדר”.

“המצב בטבלה? זה המאני טיים, כל משחק חשוב ואנחנו רוצים לעשות משהו גדול ולייצר רצף. צריכים להיות חדים יותר, אף אחד לא מרחם עלינו כרגע, אני לא מודאג, אני תמיד חיובי ומאמין שנשתפר ולא נסתכל אחורה. אי אפשר להיות בנקודה נמוכה כל הזמן, כל פעם שיש נפילה באים אחרי זה גם דברים טובים, הכימיה טובה, צריך לתקן כמה דברים ונהיה בסדר", סיכם הישראלי.