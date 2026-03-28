יום שבת, 28.03.2026 שעה 10:50
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8019-858373דטרויט פיסטונס
68%7772-836473בוסטון סלטיקס
65%8074-852774ניו יורק ניקס
61%8531-879774קליבלנד קאבלירס
55%8631-874574אטלנטה הוקס
55%8353-844774טורונטו ראפטורס
54%8166-823371אורלנדו מג'יק
54%8585-854474פילדלפיה 76'
54%8233-863074שארלוט הורנטס
48%8856-895175מיאמי היט
42%8367-793872מילווקי באקס
42%8910-862174שיקגו בולס
24%8555-790774ברוקלין נטס
24%8868-813472וושינגטון וויזארדס
23%8989-831374אינדיאנה פייסרס
 מערב 
77%7988-868774אוקלהומה ת'אנדר
76%7901-848471סן אנטוניו ספרס
63%8846-916176דנבר נאגטס
63%8080-839473יוסטון רוקטס
60%8599-863775לוס אנג'לס לייקרס
59%8523-874074מינסוטה טימברוולבס
56%7969-810972פיניקס סאנס
52%8123-824873לוס אנג'לס קליפרס
51%8604-866575גולדן סטייט ווריורס
48%8756-867675פורטלנד בלייזרס
35%8711-841474דאלאס מאבריקס
34%8715-842673ניו אורלינס פליקנס
30%8880-850974ממפיס גריזליס
28%9272-875274יוטה ג'אז
27%8950-822574סקרמנטו קינגס

אבדיה לקח אחריות: זו אחת מנקודות השפל שלנו

כוכב פורטלנד שקלע 20 נקודות בהפסד לדאלאס סיכם: "האיבודים הארורים גמרו אותנו. חבל שהפסדנו, רוצים לעשות משהו גדול ולייצר רצף. אני לא מודאג"

דני אבדיה (פורטלנד)
דני אבדיה (פורטלנד)

דני אבדיה התייצב מול המיקרופונים לאחר ההפסד 100:93 של פורטלנד לדאלאס וסיפק התייחסות כנה ליכולת של קבוצתו. הפורוורד הישראלי הדגיש את חוסר היציבות של הבלייזרס לאורך המשחק ואת הצורך לשמור על ריכוז במשך 48 דקות, כשבמקביל הודה כי הקבוצה לא עמדה ברמה הנדרשת מול היריבה והתחייב להמשיך לעבוד כדי להשתפר כבר במשחקים הקרובים.

"זה מאכזב, אני מרגיש שהיינו יכולים לנצח. היינו שם בשלב מאוחר, פספסנו כמה זריקות. בהגנה היינו די חדים, אני לוקח אחריו על החלק שלי, אבל נתקן את זה ונשתפר, האיבודים הארורים גמרו אותנו, זו אחת מנקודות השפל”, אמר אבדיה אחרי המשחק.

“נהיה בסדר”

אבדיה הוסיף: "לא באנו נחושים מספיק? אנחנו קבוצה, אבל אני יכול לדבר רק על עצמי. אני לא יכול לחשוב על זה יותר מדי כי יש את המשחק הבא וצריכים להיות טובים יותר. מצב הרוח לא טוב, אבל זה מה שקורה כשאתה מצפה לנצח משחק חשוב וזה לא קורה. לדאלאס אין מה להפסיד, הפסדנו וזה חבל מאוד. שחקנים חשובים שלנו נפצעו, אני מקווה שהם בסדר”.

“המצב בטבלה? זה המאני טיים, כל משחק חשוב ואנחנו רוצים לעשות משהו גדול ולייצר רצף. צריכים להיות חדים יותר, אף אחד לא מרחם עלינו כרגע, אני לא מודאג, אני תמיד חיובי ומאמין שנשתפר ולא נסתכל אחורה. אי אפשר להיות בנקודה נמוכה כל הזמן, כל פעם שיש נפילה באים אחרי זה גם דברים טובים, הכימיה טובה, צריך לתקן כמה דברים ונהיה בסדר", סיכם הישראלי.

