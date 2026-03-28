"ברצלונה עוקבת אחרי אקס ריאל ויקטור מוניוס"

ברצלונה ממשיכה לבחון אופציות לחיזוק האגפים לקראת פרויקט 2026/27, ואחד השמות שעלו הוא ויקטור מוניוס, שחקן אוססונה שנמצא בכושר מצוין בחצי השני של העונה. הקטלונים עוקבים אחריו כבר תקופה, כאשר גם לפי דיווחים בספרד הוא זוכה להערכה מקצועית גבוהה במועדון, אך כבר כעת ברור שמדובר בעסקה מורכבת במיוחד.

מוניוס, בן 22, הפך לאחד השמות החמים בליגה הספרדית. הוא זומן לנבחרת ספרד הבוגרת ואף כבש בהופעת הבכורה שלו אמש מול סרביה. מדובר בשחקן התקפה מהיר, טכני ודינמי, שמסוגל לשחק בשני האגפים, עם יכולת כדרור גבוהה ותרומה התקפית משמעותית. העונה הוא רשם 31 הופעות בכל המסגרות, 29 בליגה ו-2 בגביע, עם 5 שערים בליגה ועוד אחד בגביע.

מעבר לנתונים האישיים, מוניוס הפך לגורם משמעותי בשמירה של אוססונה מחוץ לאזור הסכנה, תוך שהוא יוצר שיתוף פעולה התקפי מצוין עם אנטה בודימיר. היכולת הזו משכה תשומת לב של מועדונים גדולים ברחבי אירופה, כולל קבוצות מהפרמייר ליג. למרות זאת, השחקן עצמו רמז כי הוא פתוח להישאר עונה נוספת בפמפלונה כדי להמשיך להתפתח.

ויקטור מוניוס (IMAGO)

ריאל מחזיקה במפתחות

הסיבה המרכזית לכך שהמעבר לברצלונה נראה כמעט בלתי אפשרי נעוצה בשליטה של ריאל מדריד בזכויות על השחקן. בקיץ האחרון אוססונה שילמה 5 מיליון אירו עבור 50% מהכרטיס שלו, אך ריאל שמרה על מחצית מהזכויות ועל אפשרות רכישה חוזרת זולה במיוחד. הבלאנקוס יכולים להחזיר אותו בתוך שלוש שנים תמורת 8, 9 או 10 מיליון אירו בלבד, סכומים שנחשבים נמוכים מאוד ביחס לשוק.

בנוסף, סעיף השחרור של מוניוס עומד על 40 מיליון אירו, סכום שברצלונה לא צפויה לשלם בשלב זה. במקרה כזה, מחצית מהסכום תועבר לריאל מדריד, מה שהופך כל עסקה למורכבת עוד יותר. באוססונה לא מתכוונים למכור את השחקן אלא אם כן סעיף השחרור ישולם במלואו.

גם מבחינת לוחות הזמנים, לריאל יש יתרון ברור. לפי הנהלת אוססונה, לריאל מדריד יש חלון זמן של 16 שבועות לקבל החלטה על רכישה חוזרת, ובמידה שתבחר לממש אותה, המטרה תהיה לשלב את מוניוס בסגל הקבוצה הבוגרת ולא למכור אותו מחדש. בנוסף, לא ניתן להעביר את השחקן פעמיים באותו חלון העברות, מה שמגביל עוד יותר אפשרויות תמרון.

בברצלונה מבינים את המורכבות, אך עדיין מעריכים את השחקן מאוד. החיפוש אחר שחקני כנף נמשך, במיוחד לאור חוסר הוודאות סביב אפשרויות אחרות כמו מרקוס רשפורד. למרות זאת, במצב הנוכחי, מוניוס נראה כמו אופציה כמעט "אסורה", כאשר השליטה של ריאל מדריד בעסקה הופכת כל ניסיון לצרפו למשימה קשה במיוחד.

מוניוס עצמו, שנולד בברצלונה ב-2003, עבר דרך מחלקת הנוער של המועדון הקטלוני לפני ששיחק בדאם והצטרף לריאל מדריד ב-2021. הוא שיחק בקבוצת הנוער הבכירה של המועדון ואף ערך הופעת בכורה בקבוצה הראשונה במאי 2025 בקלאסיקו במונז'ואיק, כשנכנס בדקות הסיום. כדי לצבור דקות משחק משמעותיות, המעבר לאוססונה הפך לצעד חשוב בהתפתחות שלו, וכעת הוא נמצא בצומת קריירה משמעותית שמושכת עניין רב ברחבי אירופה.

בספרד סיכמו את הופעת הבכורה שלו בנבחרת: “לפני שנה בלבד, ויקטור מוניוס לא ידע איך זה לשחק בליגה הראשונה, ואפילו לא בשנייה. היום הוא כבר שחקן נבחרת. המהירות שלו הפכה אותו לאחת ההפתעות הגדולות של העונה עד כה בספרד, והוא כבר נכנס למאבק על מקום בכנפיים לצד לאמין ימאל וניקו וויליאמס”.

“רגע הפריצה שלו הגיע עם שער נהדר: בעיטה בחלק החיצוני של רגל ימין לאחר מסירת עקב של פראן טורס. משם, שחקן הבכורה הלך והתחזק, וכעת המועמדות שלו למונדיאל נראית ממשית מתמיד”, סיכמו.