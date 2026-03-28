לברון ג'יימס הראשון שמוסר אסיסט לבנו ב-NBA

רגע היסטורי ומרגש נרשם הבוקר (שבת) ב-NBA כשלברון ג'יימס ובנו ברוני ג'יימס לקחו את שיתוף הפעולה ביניהם לשיא חדש: האסיסט הראשון אי פעם בין אב לבן בליגה הטובה בעולם. במהלך הניצחון 99:116 על ברוקלין, השניים סיפקו רגע בלתי נשכח כשברוני מסר ללברון, שקיבל דאבל-טים והחזיר מיד לבנו לשלשה פנויה שנכנסה במהלך שהכניס אותם לספרי ההיסטוריה.

המהלך הגיע ברבע השני, עצר ריצת 4:16 של הנטס וצימק את הפער לשתי נקודות בלבד, בדרך למהפך של הלייקרס. לברון סיים עם 14 נקודות, 8 אסיסטים ו-6 ריבאונדים, בעוד ברוני קלע 3 נקודות בזמן מוגבל, אך היה שותף לרגע המיוחד.

לברון: "הוא שייך לליגה"

מעבר לרגע ההיסטורי, הסיפור סביב ברוני ממשיך להתפתח. בניצחון הקודם של הלייקרס, 130:137 על אינדיאנה, הוא קיבל 13 דקות והחזיר עם תרומה מגוונת של 4 נקודות, 2 חטיפות, חסימה, ריבאונד ואסיסט - נתונים שלא קופצים לעין, אך הגיעו בדקות משמעותיות.

לאחר המשחק מול ברוקלין, לברון לא הסתיר את הגאווה: “אני סופר גאה בו, והוא שייך. הוא שייך לליגה”. הכוכב התייחס גם לביקורות סביב בנו מאז נבחר בדראפט 2024, והדגיש כי היכולת וההתקדמות שלו מוכיחות שמקומו ב-NBA בזכות עצמו.

גם מאמן הלייקרס, ג'יי.ג'יי רדיק, החמיא לברוני והסביר את ההחלטה לתת לו דקות: “זה משחק שהיינו צריכים אותו - האתלטיות, ההגנה וההתפתחות שלו בלטו. ראינו את זה בעבר ואנחנו רואים את זה גם עכשיו”.