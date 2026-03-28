יום שבת, 28.03.2026 שעה 09:43
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8019-858373דטרויט פיסטונס
68%7772-836473בוסטון סלטיקס
65%8074-852774ניו יורק ניקס
61%8531-879774קליבלנד קאבלירס
55%8631-874574אטלנטה הוקס
55%8353-844774טורונטו ראפטורס
54%8166-823371אורלנדו מג'יק
54%8585-854474פילדלפיה 76'
54%8233-863074שארלוט הורנטס
48%8856-895175מיאמי היט
42%8367-793872מילווקי באקס
42%8910-862174שיקגו בולס
24%8555-790774ברוקלין נטס
24%8868-813472וושינגטון וויזארדס
23%8989-831374אינדיאנה פייסרס
 מערב 
77%7988-868774אוקלהומה ת'אנדר
76%7901-848471סן אנטוניו ספרס
63%8846-916176דנבר נאגטס
63%8080-839473יוסטון רוקטס
60%8599-863775לוס אנג'לס לייקרס
59%8523-874074מינסוטה טימברוולבס
56%7969-810972פיניקס סאנס
52%8123-824873לוס אנג'לס קליפרס
51%8604-866575גולדן סטייט ווריורס
48%8756-867675פורטלנד בלייזרס
35%8711-841474דאלאס מאבריקס
34%8715-842673ניו אורלינס פליקנס
30%8880-850974ממפיס גריזליס
28%9272-875274יוטה ג'אז
27%8950-822574סקרמנטו קינגס

לברון ג'יימס הראשון שמוסר אסיסט לבנו ב-NBA

היסטוריה: אגדת הלייקרס מסר לשלשה של ברוני ב-99:116 על ברוקלין. בסיום קינג ג'יימס אמר על בנו: "הוא שייך לליגה". רדיק: "היינו צריכים את ברוני"

לברון וברוני ג'יימס (רויטרס)

רגע היסטורי ומרגש נרשם הבוקר (שבת) ב-NBA כשלברון ג'יימס ובנו ברוני ג'יימס לקחו את שיתוף הפעולה ביניהם לשיא חדש: האסיסט הראשון אי פעם בין אב לבן בליגה הטובה בעולם. במהלך הניצחון 99:116 על ברוקלין, השניים סיפקו רגע בלתי נשכח כשברוני מסר ללברון, שקיבל דאבל-טים והחזיר מיד לבנו לשלשה פנויה שנכנסה במהלך שהכניס אותם לספרי ההיסטוריה.

המהלך הגיע ברבע השני, עצר ריצת 4:16 של הנטס וצימק את הפער לשתי נקודות בלבד, בדרך למהפך של הלייקרס. לברון סיים עם 14 נקודות, 8 אסיסטים ו-6 ריבאונדים, בעוד ברוני קלע 3 נקודות בזמן מוגבל, אך היה שותף לרגע המיוחד.

לברון: "הוא שייך לליגה"

מעבר לרגע ההיסטורי, הסיפור סביב ברוני ממשיך להתפתח. בניצחון הקודם של הלייקרס, 130:137 על אינדיאנה, הוא קיבל 13 דקות והחזיר עם תרומה מגוונת של 4 נקודות, 2 חטיפות, חסימה, ריבאונד ואסיסט - נתונים שלא קופצים לעין, אך הגיעו בדקות משמעותיות.

לאחר המשחק מול ברוקלין, לברון לא הסתיר את הגאווה: “אני סופר גאה בו, והוא שייך. הוא שייך לליגה”. הכוכב התייחס גם לביקורות סביב בנו מאז נבחר בדראפט 2024, והדגיש כי היכולת וההתקדמות שלו מוכיחות שמקומו ב-NBA בזכות עצמו.

גם מאמן הלייקרס, ג'יי.ג'יי רדיק, החמיא לברוני והסביר את ההחלטה לתת לו דקות: “זה משחק שהיינו צריכים אותו - האתלטיות, ההגנה וההתפתחות שלו בלטו. ראינו את זה בעבר ואנחנו רואים את זה גם עכשיו”.

