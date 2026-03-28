"לא אבדיה הטוב ביותר שראינו, נראה מסורבל"

פורטלנד רצתה להמשיך את רצף הניצחונות שלה בבית מול קבוצות תחתית בליגה, כאשר פגשה את דאלאס באולם הביתי, המודה סנטר. אלא שבפועל, לדאלאס היו תוכניות אחרות. המאבריקס שיחקו באינטנסיביות זהה לזו של הבלייזרס, קלעו באחוזים טובים יותר ושמרו הרבה יותר טוב על הכדור. כשמחברים את כל זה יחד, התוצאה היא ניצחון 93:100 של דאלאס במשחק שפורטלנד פשוט לא הייתה יכולה להרשות לעצמה להפסיד, כאשר גולדן סטייט נצמדה אליה בטבלה עקב התוצאות.

“דני אבדיה שבר את המאבריקס כאשר הבלייזרס נכנסו להתקפה שלהם מוקדם, אך אפילו הוא התקשה כאשר המשחק נתקע על חצי המגרש”, נכתב ב’בלייזרס אדג’, “יש שאלות סביב דני, שמאז שחזר מפציעת גב לפני כמה שבועות, עלו שאלות לגבי המהירות שלו והאם הוא ב-100%”.

“נראה מסורבל”

“רק דני יכול לענות על כך, אבל אין ספק שלפחות במקרה אחד בדקות הסיום, המאבריקס ניסו לבודד אותו הגנתית, מתוך מחשבה שהוא לא יכול לנוע מספיק טוב לצדדים כדי לעצור חדירה. זה לא משהו שאנחנו רגילים לראות. בנוסף, הוא איבד את הכדור בכמה פוזשנים לאחר מכן”, טענו.

דני אבדיה (רויטרס)

“בין אם מדובר בעייפות או בבעיה פיזית, ייתכן שזה לא דני אבדיה הטוב ביותר שראינו. הוא בהחלט נראה טוב בחדירות בקו ישר, אבל ברגע שיש מגע או שהוא צריך לזוז הצידה, זה נראה מסורבל”, נכתב בארה”ב.

אבדיה סיים את המשחק עם 20 נקודות ב-8 מ-15 מהשדה, יחד עם 9 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. “זה רק מראה עד כמה העונה שלו הייתה מצוינת, כאשר שורת סטטיסטיקה כזו נראית כל כך טובה גם בערב שבו התחושה היא: ‘המממ…’”, סיכמו בארצות הברית.