יום שבת, 28.03.2026 שעה 10:01
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8019-858373דטרויט פיסטונס
68%7772-836473בוסטון סלטיקס
65%8074-852774ניו יורק ניקס
61%8531-879774קליבלנד קאבלירס
55%8631-874574אטלנטה הוקס
55%8353-844774טורונטו ראפטורס
54%8166-823371אורלנדו מג'יק
54%8585-854474פילדלפיה 76'
54%8233-863074שארלוט הורנטס
48%8856-895175מיאמי היט
42%8367-793872מילווקי באקס
42%8910-862174שיקגו בולס
24%8555-790774ברוקלין נטס
24%8868-813472וושינגטון וויזארדס
23%8989-831374אינדיאנה פייסרס
 מערב 
77%7988-868774אוקלהומה ת'אנדר
76%7901-848471סן אנטוניו ספרס
63%8846-916176דנבר נאגטס
63%8080-839473יוסטון רוקטס
60%8599-863775לוס אנג'לס לייקרס
59%8523-874074מינסוטה טימברוולבס
56%7969-810972פיניקס סאנס
52%8123-824873לוס אנג'לס קליפרס
51%8604-866575גולדן סטייט ווריורס
48%8756-867675פורטלנד בלייזרס
35%8711-841474דאלאס מאבריקס
34%8715-842673ניו אורלינס פליקנס
30%8880-850974ממפיס גריזליס
28%9272-875274יוטה ג'אז
27%8950-822574סקרמנטו קינגס

"לא אבדיה הטוב ביותר שראינו, נראה מסורבל"

ביקורת בארצות הברית על הישראלי של פורטלנד: "הופעה שמעלה שאלות לגבי הכשירות שלו, אבל הסטטיסטיקה שלו טובה וזה רק מראה עד כמה העונה שלו מצוינת"

דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד רצתה להמשיך את רצף הניצחונות שלה בבית מול קבוצות תחתית בליגה, כאשר פגשה את דאלאס באולם הביתי, המודה סנטר. אלא שבפועל, לדאלאס היו תוכניות אחרות. המאבריקס שיחקו באינטנסיביות זהה לזו של הבלייזרס, קלעו באחוזים טובים יותר ושמרו הרבה יותר טוב על הכדור. כשמחברים את כל זה יחד, התוצאה היא ניצחון 93:100 של דאלאס במשחק שפורטלנד פשוט לא הייתה יכולה להרשות לעצמה להפסיד, כאשר גולדן סטייט נצמדה אליה בטבלה עקב התוצאות.

“דני אבדיה שבר את המאבריקס כאשר הבלייזרס נכנסו להתקפה שלהם מוקדם, אך אפילו הוא התקשה כאשר המשחק נתקע על חצי המגרש”, נכתב ב’בלייזרס אדג’, “יש שאלות סביב דני, שמאז שחזר מפציעת גב לפני כמה שבועות, עלו שאלות לגבי המהירות שלו והאם הוא ב-100%”.

“נראה מסורבל”

“רק דני יכול לענות על כך, אבל אין ספק שלפחות במקרה אחד בדקות הסיום, המאבריקס ניסו לבודד אותו הגנתית, מתוך מחשבה שהוא לא יכול לנוע מספיק טוב לצדדים כדי לעצור חדירה. זה לא משהו שאנחנו רגילים לראות. בנוסף, הוא איבד את הכדור בכמה פוזשנים לאחר מכן”, טענו.

“בין אם מדובר בעייפות או בבעיה פיזית, ייתכן שזה לא דני אבדיה הטוב ביותר שראינו. הוא בהחלט נראה טוב בחדירות בקו ישר, אבל ברגע שיש מגע או שהוא צריך לזוז הצידה, זה נראה מסורבל”, נכתב בארה”ב.

אבדיה סיים את המשחק עם 20 נקודות ב-8 מ-15 מהשדה, יחד עם 9 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. “זה רק מראה עד כמה העונה שלו הייתה מצוינת, כאשר שורת סטטיסטיקה כזו נראית כל כך טובה גם בערב שבו התחושה היא: ‘המממ…’”, סיכמו בארצות הברית.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
