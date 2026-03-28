יום שבת, 28.03.2026 שעה 09:45
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

מאמן שיקגו פייר: לבנדובסקי ימשיך בברצלונה

גרג ברהאלטר, שמעוניין לצרפו ל-MLS, היה זה שהבטיח זאת בשיחה עם עיתונאי בפולין, וזאת לאחר שטס בעצמו למדינה בניסיונותיו לשכנע את הכוכב לחתום

רוברט לבנדובסקי (רויטרס)

בפולין משוכנעים שרוברט לבנדובסקי ימשיך בעונה הבאה לשחק בברצלונה. כך הסביר עיתונאי פולני, יאנוש מיכאליק, בערוץ Kanał Sportowy. הוא מבסס את טענתו על שיחה שקיים לכאורה עם מאמן שיקגו פייר, גרג ברהאלטר, שניסה לשכנע את החלוץ להצטרף לפרויקט שלו ב-MLS.

עם זאת, התשובה שקיבל הייתה שלילית מצד השחקן. לא ברור אם השיחה הייתה לא רשמית או בעלת אופי מחייב, אך מה שכן ברור הוא שלמאמן הייתה תשובה.

המועדון האמריקאי, כפי שכבר דווח, מעוניין מאוד לצרף את שחקן ברצלונה לליגה. עד כדי כך שברהאלטר אף לקח יוזמה וטס ישירות לפולין, תוך ניצול פגרת הנבחרות, כדי לשוחח עם לבנדובסקי עצמו. למרות שלא ויתרו לחלוטין, לפי מיכאליק העסקה נראית מורכבת מאוד: “למאמן נראה שלבנדובסקי יישאר בברצלונה”.

גרג ברהאלטר (רויטרס)

בידיים של פליק ודקו

החלוץ של ברצלונה עדיין מרגיש חזק מספיק כדי לעמוד בדרישות הגבוהות של קבוצה שמתמודדת על כל התארים בכל עונה. חוזהו מסתיים ב-30 ביוני והעתיד שלו עדיין לא הוכרע, אך כוונתו היא להמשיך בקאמפ נואו לפחות לעונה חמישית. לשם כך יהיה צורך להגיע להסכמות, לא רק מבחינה כלכלית אלא גם מקצועית, שכן האנזי פליק צריך להמשיך להעלות את רמת הסגל.

למרות זאת, ברור שללבנדובסקי יש ויהיו הצעות להמשיך לשחק אם בסופו של דבר לא יחתום על המשך דרכו בברצלונה. בין אם בארצות הברית, ערב הסעודית או בכל ליגה אחרת, כמובן ללא אותה רמת תחרות של לה ליגה. אם מסתמכים על דברי העיתונאי ששוחח עם המאמן שרצה אותו ל-MLS, הפולני צפוי להמשיך ללבוש את חולצת ברצלונה.

