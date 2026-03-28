מאמן שיקגו פייר: לבנדובסקי ימשיך בברצלונה

בפולין משוכנעים שרוברט לבנדובסקי ימשיך בעונה הבאה לשחק בברצלונה. כך הסביר עיתונאי פולני, יאנוש מיכאליק, בערוץ Kanał Sportowy. הוא מבסס את טענתו על שיחה שקיים לכאורה עם מאמן שיקגו פייר, גרג ברהאלטר, שניסה לשכנע את החלוץ להצטרף לפרויקט שלו ב-MLS.

עם זאת, התשובה שקיבל הייתה שלילית מצד השחקן. לא ברור אם השיחה הייתה לא רשמית או בעלת אופי מחייב, אך מה שכן ברור הוא שלמאמן הייתה תשובה.

המועדון האמריקאי, כפי שכבר דווח, מעוניין מאוד לצרף את שחקן ברצלונה לליגה. עד כדי כך שברהאלטר אף לקח יוזמה וטס ישירות לפולין, תוך ניצול פגרת הנבחרות, כדי לשוחח עם לבנדובסקי עצמו. למרות שלא ויתרו לחלוטין, לפי מיכאליק העסקה נראית מורכבת מאוד: “למאמן נראה שלבנדובסקי יישאר בברצלונה”.

גרג ברהאלטר (רויטרס)

בידיים של פליק ודקו

החלוץ של ברצלונה עדיין מרגיש חזק מספיק כדי לעמוד בדרישות הגבוהות של קבוצה שמתמודדת על כל התארים בכל עונה. חוזהו מסתיים ב-30 ביוני והעתיד שלו עדיין לא הוכרע, אך כוונתו היא להמשיך בקאמפ נואו לפחות לעונה חמישית. לשם כך יהיה צורך להגיע להסכמות, לא רק מבחינה כלכלית אלא גם מקצועית, שכן האנזי פליק צריך להמשיך להעלות את רמת הסגל.

למרות זאת, ברור שללבנדובסקי יש ויהיו הצעות להמשיך לשחק אם בסופו של דבר לא יחתום על המשך דרכו בברצלונה. בין אם בארצות הברית, ערב הסעודית או בכל ליגה אחרת, כמובן ללא אותה רמת תחרות של לה ליגה. אם מסתמכים על דברי העיתונאי ששוחח עם המאמן שרצה אותו ל-MLS, הפולני צפוי להמשיך ללבוש את חולצת ברצלונה.