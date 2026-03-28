יום שבת, 28.03.2026 שעה 08:19
 מזרח 
73%8019-858373דטרויט פיסטונס
68%7772-836473בוסטון סלטיקס
65%8074-852774ניו יורק ניקס
61%8531-879774קליבלנד קאבלירס
55%8631-874574אטלנטה הוקס
55%8353-844774טורונטו ראפטורס
54%8166-823371אורלנדו מג'יק
54%8585-854474פילדלפיה 76'
54%8233-863074שארלוט הורנטס
48%8856-895175מיאמי היט
42%8367-793872מילווקי באקס
42%8910-862174שיקגו בולס
24%8555-790774ברוקלין נטס
24%8868-813472וושינגטון וויזארדס
23%8989-831374אינדיאנה פייסרס
 מערב 
77%7988-868774אוקלהומה ת'אנדר
76%7901-848471סן אנטוניו ספרס
63%8846-916176דנבר נאגטס
63%8080-839473יוסטון רוקטס
60%8599-863775לוס אנג'לס לייקרס
59%8523-874074מינסוטה טימברוולבס
56%7969-810972פיניקס סאנס
52%8123-824873לוס אנג'לס קליפרס
51%8604-866575גולדן סטייט ווריורס
48%8756-867675פורטלנד בלייזרס
35%8711-841474דאלאס מאבריקס
34%8715-842673ניו אורלינס פליקנס
30%8880-850974ממפיס גריזליס
28%9272-875274יוטה ג'אז
27%8950-822574סקרמנטו קינגס

10 נקודות לבן שרף בהפסד ללייקרס, 41 לדונצ'יץ'

הרוקי הישראלי רשם עוד משחק בדאבל פיגרס ב-116:99 לקבוצה מלוס אנג'לס, שברחה ברבע האחרון. אוסטין ריבס קלע 26 נקודות, 14 ללברון, מנגד 18 למינוט

בן שרף (רויטרס)
בן שרף וברוקלין הגיעו הבוקר (שבת) לקריפטו ארנה בתקווה להפתיע את לוס אנג’לס לייקרס, אבל לוקה דונצ’יץ’ היה גדול על הנטס. הכוכב הסלובני הוביל את הקבוצה מעיר המלאכים ל-99:116 שהיה הניצחון ה-11 שלה ב-12 המשחקים האחרונים.

שרף עלה מהספסל של ברוקלין ל-21 דקות וקלע 10 נקודות ב-5 מ-12 מהשדה ו-0 מ-1 לשלוש. היו לו גם שלושה ריבאונדים, שני אסיסטים וחטיפה. מבחינת הרוקי הישראלי זה עוד משחק בדאבל פיגרס אחרי שהיו לו 22 נקודות מול סקרמנטו, 10 מול פורטלנד ו-14 מול גולדן סטייט לאחרונה.

הבריחה של הלייקרס ברבע האחרון

בסופו של דבר ברוקלין סופרת כבר 10 הפסדים רצופים, אבל התוצאה קצת משקרת. הנטס היו בעניינים במשך מרבית המשחק, רק שהם לא הצליחו לעמוד בקצב בסופו של דבר. הרבע האחרון עשה את ההבדל עם 15:31 ללייקרס.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

דונצ’יץ’ סיים עם 41 נקודות (15 מ-25 מהשדה, 5 מ-10 לשלוש, 6 מ-6 מקו העונשין), אוסטין ריבס הוסיף 26, לברון הסתפק ב-14 וג’סון הייז קלע 10 נקודות. אצל ברוקלין, ג’וש מינוט קלע 18 נקודות, זאיר וויליאמס וניק קלקסטון סיימו עם 16 כל אחד.

