10 נקודות לבן שרף בהפסד ללייקרס, 41 לדונצ'יץ'

בן שרף וברוקלין הגיעו הבוקר (שבת) לקריפטו ארנה בתקווה להפתיע את לוס אנג’לס לייקרס, אבל לוקה דונצ’יץ’ היה גדול על הנטס. הכוכב הסלובני הוביל את הקבוצה מעיר המלאכים ל-99:116 שהיה הניצחון ה-11 שלה ב-12 המשחקים האחרונים.

שרף עלה מהספסל של ברוקלין ל-21 דקות וקלע 10 נקודות ב-5 מ-12 מהשדה ו-0 מ-1 לשלוש. היו לו גם שלושה ריבאונדים, שני אסיסטים וחטיפה. מבחינת הרוקי הישראלי זה עוד משחק בדאבל פיגרס אחרי שהיו לו 22 נקודות מול סקרמנטו, 10 מול פורטלנד ו-14 מול גולדן סטייט לאחרונה.

הבריחה של הלייקרס ברבע האחרון

בסופו של דבר ברוקלין סופרת כבר 10 הפסדים רצופים, אבל התוצאה קצת משקרת. הנטס היו בעניינים במשך מרבית המשחק, רק שהם לא הצליחו לעמוד בקצב בסופו של דבר. הרבע האחרון עשה את ההבדל עם 15:31 ללייקרס.

דונצ’יץ’ סיים עם 41 נקודות (15 מ-25 מהשדה, 5 מ-10 לשלוש, 6 מ-6 מקו העונשין), אוסטין ריבס הוסיף 26, לברון הסתפק ב-14 וג’סון הייז קלע 10 נקודות. אצל ברוקלין, ג’וש מינוט קלע 18 נקודות, זאיר וויליאמס וניק קלקסטון סיימו עם 16 כל אחד.