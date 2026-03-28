לוהט: סינר גבר על זברב והעפיל לגמר במיאמי

יאניק סינר ממשיך להוכיח שהוא אחד השחקנים החמים בעולם הטניס, כאשר העפיל לגמר טורניר מיאמי לאחר ניצחון 3:6, 6:7(4) על אלכסנדר זברב, במשחק שנמשך שעה ו-53 דקות. האיטלקי בן ה-24, המדורג 2 בעולם, רחוק ניצחון אחד מהישג אדיר, זכייה בדאבל היוקרתי של אינדיאן וולס ומיאמי באותה שנה.

הדרך לגמר לא הייתה חלקה לחלוטין מבחינת סינר, שפתח את העונה בצורה מעט מאכזבת עם הפסד לנובאק ג'וקוביץ' בחצי גמר אליפות אוסטרליה והדחה מוקדמת בדוחא. אלא שמאז הוא התאושש בצורה מרשימה, זכה באינדיאן וולס וכעת נמצא בכושר שיא, כשהוא מגיע לגמר שלישי ברציפות בטורנירי מאסטרס 1000, בפאריס, אינדיאן וולס ומיאמי.

בדרך לדאבל היסטורי

סינר שואף להפוך לשחקן הראשון מאז רוג'ר פדרר ב-2017 שמשלים את ה"סאנשיין דאבל". לשם כך יצטרך לגבור בגמר על יירי להצ'קה הצ'כי, שהביס 2:6, 2:6 את ארתור פילס בחצי הגמר השני. האיטלקי כבר ניצח את להצ'קה בכל שלושת המפגשים ביניהם עד כה, מבלי להפסיד מערכה.

במשחק מול זברב, הגרמני ניסה לשחק באגרסיביות וליזום, אך לא הצליח לעצור את סינר שנמצא בכושר אדיר. זה היה ההפסד השביעי ברציפות של זברב לאיטלקי, שמוביל כעת 3:8 במאזן ביניהם. סינר ממשיך להרשים גם ברצף הניצחונות שלו, שכולל 32 מערכות רצופות בטורנירי מאסטרס 1000.

הסרב היה הנשק המרכזי של שני השחקנים, אך סינר היה חד יותר עם 15 אייסים. במערכה הראשונה זברב החמיץ נקודת שבירה קריטית, וסינר ניצל זאת כדי לעלות ליתרון. המערכה השנייה הוכרעה בשובר שוויון, שם האיטלקי היה מדויק יותר, כולל מהלך מפתח במצב של 4:4 שהכריע את ההתמודדות.

בסיום אמר סינר: “התנאים כאן שונים מאינדיאן וולס, המטרה שלי הייתה להציג טניס טוב ולא יכולתי לבקש יותר מזה. הגשתי מצוין ברגעים החשובים, וזה אומר לי הרבה להגיע שוב לגמר”. עוד הוסיף: “לעמוד שוב בגמר זה משמעותי מאוד עבורי. ננסה לתת הכל בעוד כמה ימים, אבל כך או כך זה היה רצף טורנירים מדהים ואני מאוד שמח”.