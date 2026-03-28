זעם גדול בברצלונה בעקבות הפציעה של ראפיניה

חוסר הבנה מוחלט. תחושת אי נוחות. משחק ידידות, רגע לפני הישורת המכריעה של העונה, כשעל הפרק עומד הכל, בארצות הברית. אלפי קילומטרים מהבית. בלי שום דבר רשמי על הכף.

בברצלונה קיבלו בצורה קשה מאוד את הפציעה של ראפיניה. כוכב הקבוצה פתח בהרכב של ברזיל, לצידו של ויניסיוס, במשחק מול צרפת שנערך באצטדיון ג'ילט שבמסצ'וסטס, ארצות הברית. המחצית הראשונה הסתיימה ללא אירועים מיוחדים, כאשר שער בודד של קיליאן אמבפה הוביל את לוח התוצאות. ראפיניה היה החילוף היחיד של קרלו אנצ'לוטי במחצית, ולפי הודעת נבחרת ברזיל לאחר המשחק: "הקיצוני הוחלף במחצית לאחר שחש כאבים בשריר הירך הימני".

תחושות רעות כבר מההתחלה

התחושות הראשוניות לא היו טובות. השחקן לא הרגיש טוב עם השריר, וההתנהלות בין הצוותים הרפואיים של הנבחרת ושל ברצלונה איששה זאת, עוד לפני בדיקות רשמיות.

ראפיניה (IMAGO)

בדרגים הגבוהים של המועדון הקטלוני קיבלו את הבשורה הזו כמו בעיטה. אחרי עונה שבה כבר סבל ממספר פציעות שריריות, המסע הארוך הזה, עם עומס של ג'ט לג, עבור סבב משחקי ידידות, ועוד כששיחק כפותח, הוא דבר שקשה מאוד להבין, במיוחד כשמדובר במשחק חסר חשיבות רשמית.

ראפיניה הוא שחקן חשוב ביותר, אחת הדמויות המרכזיות בקבוצה של פליק. במועדון לא רואים שום היגיון בחשיפת שחקנים לנסיעות ולעומסים בסדר גודל כזה בהקשר הנוכחי. זאת כאשר נותרו כחודשיים לסיום עונת המועדונים וכחודשיים וחצי עד המונדיאל.

גם פליק זועם

“האנזי פליק קיבל את הבשורה הזו בכעס גדול מאוד. המאמן הגרמני כבר היה מוטרד במהלך הפגרות האחרונות, והאירוע הזה היה מבחינתו הקש ששבר את גב הגמל”, נכתב ב’ספורט’.

אם הברזילאי ייעדר ליותר מ-28 ימים, ברצלונה תהיה זכאית לפיצוי מהפיפ"א, אך נכון לעכשיו מדובר בנחמה קטנה מאוד ביחס לחשיבות של השחקן ולכל מה שעומד על הפרק מבחינה מקצועית.