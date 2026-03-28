יום שבת, 28.03.2026 שעה 07:56
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

זעם גדול בברצלונה בעקבות הפציעה של ראפיניה

במועדון מביעים תסכול רב בעקבות פציעת הכוכב במהלך משחק הידידות של ברזיל מול צרפת: “פליק קיבל את הבשורה בכעס גדול מאוד, הקש ששבר את גב הגמל”

ראפיניה (רויטרס)
חוסר הבנה מוחלט. תחושת אי נוחות. משחק ידידות, רגע לפני הישורת המכריעה של העונה, כשעל הפרק עומד הכל, בארצות הברית. אלפי קילומטרים מהבית. בלי שום דבר רשמי על הכף.

בברצלונה קיבלו בצורה קשה מאוד את הפציעה של ראפיניה. כוכב הקבוצה פתח בהרכב של ברזיל, לצידו של ויניסיוס, במשחק מול צרפת שנערך באצטדיון ג'ילט שבמסצ'וסטס, ארצות הברית. המחצית הראשונה הסתיימה ללא אירועים מיוחדים, כאשר שער בודד של קיליאן אמבפה הוביל את לוח התוצאות. ראפיניה היה החילוף היחיד של קרלו אנצ'לוטי במחצית, ולפי הודעת נבחרת ברזיל לאחר המשחק: "הקיצוני הוחלף במחצית לאחר שחש כאבים בשריר הירך הימני".

תחושות רעות כבר מההתחלה

התחושות הראשוניות לא היו טובות. השחקן לא הרגיש טוב עם השריר, וההתנהלות בין הצוותים הרפואיים של הנבחרת ושל ברצלונה איששה זאת, עוד לפני בדיקות רשמיות.

בדרגים הגבוהים של המועדון הקטלוני קיבלו את הבשורה הזו כמו בעיטה. אחרי עונה שבה כבר סבל ממספר פציעות שריריות, המסע הארוך הזה, עם עומס של ג'ט לג, עבור סבב משחקי ידידות, ועוד כששיחק כפותח, הוא דבר שקשה מאוד להבין, במיוחד כשמדובר במשחק חסר חשיבות רשמית.

ראפיניה הוא שחקן חשוב ביותר, אחת הדמויות המרכזיות בקבוצה של פליק. במועדון לא רואים שום היגיון בחשיפת שחקנים לנסיעות ולעומסים בסדר גודל כזה בהקשר הנוכחי. זאת כאשר נותרו כחודשיים לסיום עונת המועדונים וכחודשיים וחצי עד המונדיאל.

גם פליק זועם

“האנזי פליק קיבל את הבשורה הזו בכעס גדול מאוד. המאמן הגרמני כבר היה מוטרד במהלך הפגרות האחרונות, והאירוע הזה היה מבחינתו הקש ששבר את גב הגמל”, נכתב ב’ספורט’.

אם הברזילאי ייעדר ליותר מ-28 ימים, ברצלונה תהיה זכאית לפיצוי מהפיפ"א, אך נכון לעכשיו מדובר בנחמה קטנה מאוד ביחס לחשיבות של השחקן ולכל מה שעומד על הפרק מבחינה מקצועית.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
