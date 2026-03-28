ספרד בטירוף מהנבחרת: שהמונדיאל יתחיל כבר

נבחרת ספרד המשיכה להרשים והביסה 0:3 את סרביה במשחק ההכנה, תוצאה שחיזקה עוד יותר את התחושה שמדובר באחת הנבחרות החמות לקראת המונדיאל. בתקשורת הספרדית לא הסתירו את ההתלהבות מהיכולת, וגם המאמן לואיס דה לה פואנטה שידר ביטחון מלא בסגל שלו.

ב’מארקה’ נכתב בהתלהבות: “ספרד היא הרבה יותר מפינאליסימה. שלושה שערים נהדרים, שניים של אויארסבאל ואחד של ויקטור מוניוס בהופעת בכורה, חתמו עוד משחק שנותן תקווה לנבחרת של דה לה פואנטה”. עוד הוסיפו שם: “עבור ספרד כל משחק הוא יותר מגמר. עם אופטימיות כזו אי אפשר להילחם. הנבחרת הספרדית, שאלרגית לשעמום, רמסה את סרביה עם שלושה שערים מרהיבים”.

ב’אס’ כבר הלכו צעד קדימה עם מסר ברור: “שהמונדיאל יתחיל כבר”. התחושה סביב הנבחרת ברורה לחלוטין: “לדה לה פואנטה יש שפע של כישרון, שחקנים צעירים ורעבים, ובעיקר קבוצה שלא משנה מי נכנס או יוצא ממנה. יותר מקבוצה, זו מכונה משומנת”. עוד נכתב כי ה-0:3 על סרביה רק מאשר את הכושר המצוין של ספרד כחודשיים וחצי לפני פתיחת הטורניר.

שחקני ספרד חוגגים (רויטרס)

המאמן עצמו התייחס לאחר המשחק ליכולת ולשחקנים המרכזיים, כששיבח את מיקל אויארסבאל: “אנחנו תמיד משחקים עם חלוצים, אבל יש לנו אמון מיוחד במיקל. אני מכיר אותו שנים, והוא תמיד מספק ומבקיע מכל עמדה בהתקפה”.

דה לה פואנטה החמיא גם לרודרי: “הוא המצפן של הנבחרת והטוב בעולם בעמדה שלו, עם כל הכבוד לסובימנדי”. על הופעת הבכורה של ויקטור מוניוס אמר: “הוא צנוע והשתלב היטב בקבוצה, וזה מאוד חשוב עבורנו”.

אמון מלא בסגל והסתכלות קדימה

המאמן נשאל גם על עמדת השוער והבהיר: “אני לא יכול להסיר ספקות, כי אני סומך על כל ארבעת השוערים. הם חברים מצוינים ושוערים מצוינים. נראה מה יקרה עד יום שלישי ונעריך את המצב. זה הוגן לומר שעצם זה שהוא אונאי סימון, כבר מגיע לו האמון שלנו והוא לא צריך להוכיח את עצמו”.

לסיום הוסיף עקיצה מרומזת: “יש לנו עוד שלושה שוערים יוצאי דופן. באנגליה אומרים שראיה הוא הטוב בעולם, ואתם לא שואלים עליו הרבה”. בספרד, לפחות לפי התקשורת והמאמן, המסר ברור, הנבחרת מוכנה, וכל מה שנותר הוא לחכות לפתיחת המונדיאל.