יום שבת, 28.03.2026 שעה 07:57
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

ספרד בטירוף מהנבחרת: שהמונדיאל יתחיל כבר

מחמאות בתקשורת אחרי ה-0:3 על סרביה: "שפע של כישרון, מכונה משומנת". דה לה פואנטה עקץ: "באנגליה אומרים שראיה הטוב בעולם ואתם לא שואלים עליו"

כותרות העיתנים בספרד (צילום מסך)
נבחרת ספרד המשיכה להרשים והביסה 0:3 את סרביה במשחק ההכנה, תוצאה שחיזקה עוד יותר את התחושה שמדובר באחת הנבחרות החמות לקראת המונדיאל. בתקשורת הספרדית לא הסתירו את ההתלהבות מהיכולת, וגם המאמן לואיס דה לה פואנטה שידר ביטחון מלא בסגל שלו.

ב’מארקה’ נכתב בהתלהבות: “ספרד היא הרבה יותר מפינאליסימה. שלושה שערים נהדרים, שניים של אויארסבאל ואחד של ויקטור מוניוס בהופעת בכורה, חתמו עוד משחק שנותן תקווה לנבחרת של דה לה פואנטה”. עוד הוסיפו שם: “עבור ספרד כל משחק הוא יותר מגמר. עם אופטימיות כזו אי אפשר להילחם. הנבחרת הספרדית, שאלרגית לשעמום, רמסה את סרביה עם שלושה שערים מרהיבים”.

ב’אס’ כבר הלכו צעד קדימה עם מסר ברור: “שהמונדיאל יתחיל כבר”. התחושה סביב הנבחרת ברורה לחלוטין: “לדה לה פואנטה יש שפע של כישרון, שחקנים צעירים ורעבים, ובעיקר קבוצה שלא משנה מי נכנס או יוצא ממנה. יותר מקבוצה, זו מכונה משומנת”. עוד נכתב כי ה-0:3 על סרביה רק מאשר את הכושר המצוין של ספרד כחודשיים וחצי לפני פתיחת הטורניר.

המאמן עצמו התייחס לאחר המשחק ליכולת ולשחקנים המרכזיים, כששיבח את מיקל אויארסבאל: “אנחנו תמיד משחקים עם חלוצים, אבל יש לנו אמון מיוחד במיקל. אני מכיר אותו שנים, והוא תמיד מספק ומבקיע מכל עמדה בהתקפה”.

דה לה פואנטה החמיא גם לרודרי: “הוא המצפן של הנבחרת והטוב בעולם בעמדה שלו, עם כל הכבוד לסובימנדי”. על הופעת הבכורה של ויקטור מוניוס אמר: “הוא צנוע והשתלב היטב בקבוצה, וזה מאוד חשוב עבורנו”.

אמון מלא בסגל והסתכלות קדימה

המאמן נשאל גם על עמדת השוער והבהיר: “אני לא יכול להסיר ספקות, כי אני סומך על כל ארבעת השוערים. הם חברים מצוינים ושוערים מצוינים. נראה מה יקרה עד יום שלישי ונעריך את המצב. זה הוגן לומר שעצם זה שהוא אונאי סימון, כבר מגיע לו האמון שלנו והוא לא צריך להוכיח את עצמו”.

לסיום הוסיף עקיצה מרומזת: “יש לנו עוד שלושה שוערים יוצאי דופן. באנגליה אומרים שראיה הוא הטוב בעולם, ואתם לא שואלים עליו הרבה”. בספרד, לפחות לפי התקשורת והמאמן, המסר ברור, הנבחרת מוכנה, וכל מה שנותר הוא לחכות לפתיחת המונדיאל.

