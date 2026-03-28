20 נקודות לדני אבדיה בהפסד פורטלנד לדאלאס

פורטלנד ודני אבדיה המשיכו גם הבוקר (שבת) במאבקי המיקום לקראת הפליי אין, אבל הם נראו רע והפסידו 100:93 לדאלאס במשחק מפוזר במיוחד. הטרייל בלייזרס לא הצליחו להיכנס לקצב בהתקפה, החטיאו לא מעט זריקות קלות ולבסוף נעצרו אחרי שני ניצחונות רצופים וחמישה בששת המשחקים הקודמים.

פורטלנד התקשתה דווקא מול קבוצה שאין לה באמת על מה לשחק, ודאלאס פתחה עם 22:32 ברבע הראשון. ההמשך נראה קצת יותר מעודד או פחות גרוע – תבחרו אתם – אבל זה לא באמת היה זה. הבלייזרס התקשו לייצר מומנטום התקפי ורשמו 24 איבודים במשחק של 31 מ-79 מהשדה.

אבדיה סגר משחק של 20 נקודות ב-8 מ-15 מהשדה, 0 מ-3 לשלוש ו-4 מ-9 מקו העונשין ב-38 דקות. היו לו גם תשעה ריבאונדים, שישה אסיסטים, שתי חסימות, חטיפות וגם חמישה איבודים – הכי הרבה בפורטלנד לצד דונובן קלינגן.

דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד הסתבכה

האמת, אבדיה קלע ארבע נקודות רצופות כשנותרו 3:07 דקות לסיום כדי לצמק ל-92:89. פורטלנד גם הגיעה לשוויון, אבל זה פשוט לא היה היום שלה והוא הסתיים עם הפסד שמרחיק אותה מהמקום השמיני במערב. כרגע היא רחוקה משחק וחצי מלוס אנג’לס קליפרס.

ג’רו הולידיי הוביל את רשימת הקלעים של פורטלנד עם 23 נקודות, ג’רמי גרנט הוסיף 19 וגם נפצע. קלינגן סיים עם שש נקודות בלבד וקלט 17 ריבאונדים, שישה בהתקפה. הבלייזרס לא הצליחו לעצור את מרווין באגלי שחגג עם 26 נקודות, קופר פלאג הוסיף 24, נאג’י מרשל 19 וברנדון וויליאמס 10.