יום שבת, 28.03.2026 שעה 09:59
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8019-858373דטרויט פיסטונס
68%7772-836473בוסטון סלטיקס
65%8074-852774ניו יורק ניקס
61%8531-879774קליבלנד קאבלירס
55%8631-874574אטלנטה הוקס
55%8353-844774טורונטו ראפטורס
54%8166-823371אורלנדו מג'יק
54%8585-854474פילדלפיה 76'
54%8233-863074שארלוט הורנטס
48%8856-895175מיאמי היט
42%8367-793872מילווקי באקס
42%8910-862174שיקגו בולס
24%8555-790774ברוקלין נטס
24%8868-813472וושינגטון וויזארדס
23%8989-831374אינדיאנה פייסרס
 מערב 
77%7988-868774אוקלהומה ת'אנדר
76%7901-848471סן אנטוניו ספרס
63%8846-916176דנבר נאגטס
63%8080-839473יוסטון רוקטס
60%8599-863775לוס אנג'לס לייקרס
59%8523-874074מינסוטה טימברוולבס
56%7969-810972פיניקס סאנס
52%8123-824873לוס אנג'לס קליפרס
51%8604-866575גולדן סטייט ווריורס
48%8756-867675פורטלנד בלייזרס
35%8711-841474דאלאס מאבריקס
34%8715-842673ניו אורלינס פליקנס
30%8880-850974ממפיס גריזליס
28%9272-875274יוטה ג'אז
27%8950-822574סקרמנטו קינגס

20 נקודות לדני אבדיה בהפסד פורטלנד לדאלאס

פספוס: הבלייזרס נעצרו עם 100:93 במשחק מפוזר והתרחקו מהמקום השמיני. הישראלי הוסיף 9 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. 23 נקודות להולידיי, מנגד 26 לבאגלי

דני אבדיה (רויטרס)
פורטלנד ודני אבדיה המשיכו גם הבוקר (שבת) במאבקי המיקום לקראת הפליי אין, אבל הם נראו רע והפסידו 100:93 לדאלאס במשחק מפוזר במיוחד. הטרייל בלייזרס לא הצליחו להיכנס לקצב בהתקפה, החטיאו לא מעט זריקות קלות ולבסוף נעצרו אחרי שני ניצחונות רצופים וחמישה בששת המשחקים הקודמים.

פורטלנד התקשתה דווקא מול קבוצה שאין לה באמת על מה לשחק, ודאלאס פתחה עם 22:32 ברבע הראשון. ההמשך נראה קצת יותר מעודד או פחות גרוע – תבחרו אתם – אבל זה לא באמת היה זה. הבלייזרס התקשו לייצר מומנטום התקפי ורשמו 24 איבודים במשחק של 31 מ-79 מהשדה.

אבדיה סגר משחק של 20 נקודות ב-8 מ-15 מהשדה, 0 מ-3 לשלוש ו-4 מ-9 מקו העונשין ב-38 דקות. היו לו גם תשעה ריבאונדים, שישה אסיסטים, שתי חסימות, חטיפות וגם חמישה איבודים – הכי הרבה בפורטלנד לצד דונובן קלינגן.

פורטלנד הסתבכה

האמת, אבדיה קלע ארבע נקודות רצופות כשנותרו 3:07 דקות לסיום כדי לצמק ל-92:89. פורטלנד גם הגיעה לשוויון, אבל זה פשוט לא היה היום שלה והוא הסתיים עם הפסד שמרחיק אותה מהמקום השמיני במערב. כרגע היא רחוקה משחק וחצי מלוס אנג’לס קליפרס.

ג’רו הולידיי הוביל את רשימת הקלעים של פורטלנד עם 23 נקודות, ג’רמי גרנט הוסיף 19 וגם נפצע. קלינגן סיים עם שש נקודות בלבד וקלט 17 ריבאונדים, שישה בהתקפה. הבלייזרס לא הצליחו לעצור את מרווין באגלי שחגג עם 26 נקודות, קופר פלאג הוסיף 24, נאג’י מרשל 19 וברנדון וויליאמס 10.

