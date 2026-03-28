יום שבת, 28.03.2026 שעה 09:44
כדורגל עולמי

"תיקול נוראי, מדהים שפודן לא יצא על אלונקה"

אנגליה בהלם מהתיקול הקשה של אראוחו על כוכב סיטי, כשבלם בארסה לא נענש. טוכל זעם ובמדינה ביקרו: "לא פלא שאף מאמן לא רוצה ששחקניו ישחקו בהכנה"

פודן ואראוחו (IMAGO)
זעם גדול נרשם בנבחרת אנגליה לאחר התיקול הקשה של רונאלד אראוחו על פיל פודן, במהלך ה-1:1 מול אורוגוואי במשחק ידידות. האירוע, שהותיר את כוכב מנצ’סטר סיטי מתפתל מכאבים על הדשא, הפך לאחד הנושאים המרכזיים לאחר המשחק.

התקרית התרחשה כאשר אראוחו גלש לכדור והצליח לגעת בו, אך במהלך התנועה המשיך ופגע בעוצמה מעל הקרסול של פודן. הקשר האנגלי נותר על הקרקע בכאבים עזים, בעוד על הקווים המאמן תומאס טוכל איבד את זה לחלוטין.

למרות בדיקת VAR, באופן מפתיע הבלם של אורוגוואי לא ספג אפילו כרטיס צהוב, החלטה שעוררה סערה גדולה. דקות ספורות לאחר מכן פודן, שהיה נראה סובל מאוד, נאלץ לרדת מהמגרש והוחלף על ידי קול פאלמר.

טוכל נראה זועם במיוחד, כשהוא מתווכח עם השופט ועם השופט הרביעי לאורך דקות ארוכות. המאמן האנגלי התקשה להבין כיצד תיקול כזה לא נענש בצורה משמעותית יותר.

“תיקול חסר אחריות”

הפציעה של פודן לא הייתה היחידה במשחק. גם נוני מדואקה נאלץ לצאת כבר במחצית הראשונה לאחר שהתנגש במגן אורוגוואי בזמן שניסה לבעוט לשער. הוא הוחלף בדקה ה-38 על ידי ג’רוד בואן, בדיוק ברגע בו ניסה להרשים את הצוות המקצועי ולהוכיח שמגיע לו מקום בסגל למונדיאל.

מדואקה עצמו היה מעורב גם באירוע פציעה נוסף, כאשר במהלך דריבל פגע בחואקין פיקרס. המגן נשאר יציב, והכנף של ארסנל נכנס ברגלו בצורה שגרמה לקרסול להתעקם.

בסיום, המשחק הסתיים ב-1:1. בן ווייט כבש את שער הבכורה שלו בנבחרת והשתיק את המבקרים, אך גם גרם לפנדל בתוספת הזמן, אותו ניצל פדריקו ואלוורדה בדרך לשוויון.

באנגליה לא חסכו בביקורת על השיפוט. העיתונאי מייק קיגן כתב: “לא פלא שאף מאמן לא רוצה שהשחקנים שלו ישחקו במשחקי ידידות אם זה הרמה של השיפוט. זה תיקול חסר אחריות ונורא על פודן. מדהים שהוא בכלל קם ולא יצא על אלונקה”.

