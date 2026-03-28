מרטינס: מזל שלא היה פינאליסימה, היינו גרועים

נבחרת ארגנטינה אמנם ניצחה 1:2 את מאוריטניה במשחק הכנה, אך קשה לומר שמדובר בערב שייזכר לטובה. אלופת העולם הציגה יכולת פושרת מאוד, ובעיקר במחצית השנייה נראתה כבויה וחסרת מחויבות, מה שגרר גל ביקורות חריף בתקשורת ובקרב האוהדים.

בארגנטינה לא חסכו במילים אחרי המשחק. “זה מה שקורה כשמתייחסים למשחקי הכנה ברמה כזו. במחצית השנייה לשחקנים לא היה עניין אמיתי במשחק, זה הרגיש כאילו כולם יצאו לריצה קלה בלבד. אפילו הייתי אומר שמאוריטניה הייתה טובה יותר במחצית השנייה, אז מגיע להם כבוד”, נכתב באחת הביקורות החריפות.

הביקורת המשיכה להתמקד גם בהחלטות המקצועיות: “ולמה קולו בארקו בכלל לא שיחק? הופעה נוראית של כמה מהשחקנים במחצית השנייה. סקאלוני נראה מתוסכל על הקווים. אולי זה צריך להיות קריאת השכמה, יש שחקנים שהרגישו יותר מדי בנוח, ואולי צריך לחשוב מחדש על המקומות ה’מובטחים’ בסגל למונדיאל”.

גם על הגישה של השחקנים לא ויתרו המבקרים: “היו לפחות 6-7 שחקנים במחצית השנייה שפשוט לא היה להם אכפת מהמשחק ולא לקחו את היריבה ברצינות”.

שוער הנבחרת, אמיליאנו מרטינס, לא ניסה לייפות את הדברים לאחר השריקה: “במחצית השנייה חסרה לנו אינטנסיביות, אנחנו חייבים להיות טובים יותר. אולי היינו קצת מפוחדים אחרי הפציעה של פאניצ’לי אתמול, אבל עדיין היינו צריכים להתחרות טוב יותר”. בהמשך הוסיף: “זה היה אחד המשחקים הכי גרועים שלנו, אפילו בשביל משחק ידידות. היה חסר לנו לב, מזל שלא שיחקנו ככה בגמר הפינאליסימה”.

סקאלוני הודה: “לא היינו טובים”

המאמן ליאו סקאלוני הודה גם הוא ביכולת הירודה: “לא שיחקנו טוב במחצית השנייה, וגם לא בראשונה. הנבחרת לא הייתה טובה, וצריך לומר את זה. נעבוד כדי לתקן. עדיף שזה קורה עכשיו כדי שנוכל להשתפר”. המאמן גם התייחס לפן הרגשי: “הפציעה של פאניצ’לי השפיעה עלינו מאוד. זה היה רגע קשה מאוד, משהו עצוב שלא מאחל לאף אחד. הוא התאמן מצוין ומגיע לו רק טוב”.

אנזו פרננדס ניסה להסביר חלק מהקושי: “המגרש לא היה במצב טוב, ולא באמת הצלחנו להראות את הכדורגל שלנו”. אלא שגם התירוץ הזה לא הצליח להרגיע את הביקורת, כאשר בארגנטינה כבר ברור, למרות הניצחון, מדובר באחד המשחקים החלשים של הנבחרת בתקופה האחרונה, כזה שמעלה לא מעט סימני שאלה לקראת ההמשך.