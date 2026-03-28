25 לשיי, טריפל דאבל ליוקיץ', קאמבק לקליפרס

לילה עמוס היה ב-NBA עם ניצחונות חשובים של אוקלהומה סיטי ובוסטון, טריפל דאבל של ניקולה יוקיץ’ ומהפך גדול של לוס אנג'לס קליפרס מול אינדיאנה. גם יוסטון, קליבלנד וטורונטו ניצחו במאבקי המיקום לקראת הפלייאוף. בהמשך: גולדן סטייט – וושינגטון.

אוקלהומה סיטי - שיקגו 113:131

האלופה התפוצצה במחצית השנייה עם ריצת 0:22 אדירה בדרך לניצחון מרשים על הבולס. שיי גילג'ס אלכסנדר הוביל עם 25 נקודות, למרות ערב לא יעיל במיוחד מהשדה (8 מ-24) והאריך את הרצף שלו ל-134 משחקים עם 20 נקודות ומעלה.

מי שסייעו לו היו קייסון וואלאס עם 21 נקודות וג'יילן וויליאמס עם 18 נקודות, שמונה אסיסטים ושישה ריבאונדים. מנגד, קולין סקסטון קלע 22 נקודות, טרה ג’ונס 21 ואייזק אוקורו 20, אך הבולס נעצרו לאחר יתרון במחצית ונכנעו לריצה הקטלנית של הת'אנדר.

דנבר – יוטה 129:135

יוקיץ’ הוביל את הנאגטס עם 33 נקודות, 15 ריבאונדים ו-12 אסיסטים. היו לו גם שבעה איבודים, אבל הג’וקר היה יעיל מאוד מהשדה עם 13 מ-16, והוא קיבל עזרה מג’מאל מארי שקלע 31 נקודות ומסר 14 אסיסטים. טים הרדוויי ג’וניור עלה מהספסל כדי לקלוע 21 נקודות, 17 היו לארון גורדון.

ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

יוטה שחטפה 37:24 ברבע האחרון, קיבלה 25 נקודות מקייל פיליפובסקי. קודי וויליאמס הוסיף 24 נקודות, ג’ון קונצ’אר וקנדי צ’נדלר 16 כל אחד, ואייס ביילי 15.

בוסטון - אטלנטה 102:109

הסלטיקס חזרו מפיגור מוקדם ורשמו ניצחון מרשים על ההוקס. פייטון פריצ'רד עלה מהספסל כדי לספק הצגה אדירה עם 36 נקודות, בעוד ג'ייסון טייטום הוסיף 26 נקודות ו-12 ריבאונדים.

אטלנטה, שהגיעה בכושר נהדר, פתחה חזק, אך נחלשה בהמשך. ג'יילן ג'ונסון בלט עם 29 נקודות, סי.ג’יי מקולום סיים עם 21 וניקיל אלכסנדר ווקר עם 20, אך הסלטיקס הפכו את המשחק בריצת שלשות והכריעו בדקות הסיום, גם ללא ג'יילן בראון הפצוע.

פייטון פריצ'רד (רויטרס)

אינדיאנה – לוס אנג’לס קליפרס 114:113

קאמבק ענק של הקליפרס הסתיים בניצחון דרמטי. הקבוצה מלוס אנג’לס מחקה פיגור של לא פחות מ-24 נקודות, כשאת הסל המכריע קלע קוואי לנארד 0.4 שניות לסיום בדרך ל-28 נקודות.

דריוס גרלאנד הוביל עם 30 נקודות, בעוד אינדיאנה כבר הוליכה בדקה האחרונה, אך איבדה את המשחק. ארון נסמית' בלט עם 26 ואובי טופין הוסיף 20 אצל המפסידה, שהובילה 21:42 בתום הרבע הראשון ונכנעה בסיום אכזרי.

קוואי לנארד וחבריו (רויטרס)

ממפיס – יוסטון 119:109

הרוקטס סגרו עניין ברבע האחרון עם ריצה מרשימה וניצחו אחרי שקווין דוראנט הוביל עם 25 נקודות ו-10 אסיסטים, והיה האיש המרכזי במהלך הבריחה. ג’בארי סמית’ ג’וניור סייע לו עם 21 נקודות ו-16 ריבאונדים, אמן תומפסון קלע 18 נקודות, טארי איזן 16, ריד שפרד 15 ואלפרן שנגון 14.

ממפיס שסובלת מפציעות רבות, קיבלה 31 נקודות מאוליבייה מקסנס פרוספר וזה גם היה שיא הקריירה שלו. ג’בון סמול וג’י.ג’י ג’קסון קלעו 14 נקודות כל אחד.

קווין דוראנט (רויטרס)

קליבלנד - מיאמי 128:149

הקאבלירס התפוצצו עם 40 נקודות לפחות בשלושה רבעים. מקס סטרוס הוביל עם 29 נקודות, כולל מחצית ראשונה אדירה, אוון מובלי (10 ריבאונדים) הוסיף 23, ג'יימס הארדן רשם 17 נקודות ו-14 אסיסטים, וגם חזרתו של ג'ארט אלן (18 נקודות ו-10 ריבאונדים) נתנה דחיפה משמעותית.

חיימה חאקז ג'וניור קלע 20 נקודות אצל מיאמי, שקרסה כבר במחצית הראשונה. נורמן פאוול הוסיף 15 נקודות, 14 היו לבאם אדבאיו (16 ריבאונדים), לקלל וור ולקספראס יאקוצ’יוניס.

באם אדבאיו מול אוואן מובלי (רויטרס)

טורונטו – ניו אורלינס 106:119

הראפטורס המשיכו במאבק על הפלייאוף עם ניצחון על הפליקנס אחרי שסקוטי בארנס בלט עם 23 נקודות ו-12 אסיסטים. אר.ג’יי בארט, ג’ייקוב פלטל (11 ריבאונדים), ג’אקובי וולטר וסנדרו מאמוקלשווילי (תשעה ריבאונדים) הוסיפו 18 נקודות כל אחד.

מנגד, זאיון וויליאמסון קלע 22 נקודות ביעילות גבוהה, אך הפליקנס המשיכו ברצף ההפסדים. הראפטורס ברחו כבר ברבע השני ושמרו על היתרון עד לסיום בדרך לניצחון חשוב.