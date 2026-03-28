נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8019-858373דטרויט פיסטונס
68%7772-836473בוסטון סלטיקס
65%8074-852774ניו יורק ניקס
61%8531-879774קליבלנד קאבלירס
55%8631-874574אטלנטה הוקס
55%8353-844774טורונטו ראפטורס
54%8166-823371אורלנדו מג'יק
54%8585-854474פילדלפיה 76'
54%8233-863074שארלוט הורנטס
48%8856-895175מיאמי היט
42%8367-793872מילווקי באקס
42%8910-862174שיקגו בולס
25%8439-780873ברוקלין נטס
24%8737-800871וושינגטון וויזארדס
23%8989-831374אינדיאנה פייסרס
 מערב 
77%7988-868774אוקלהומה ת'אנדר
76%7901-848471סן אנטוניו ספרס
63%8846-916176דנבר נאגטס
63%8080-839473יוסטון רוקטס
59%8500-852174לוס אנג'לס לייקרס
59%8523-874074מינסוטה טימברוולבס
56%7969-810972פיניקס סאנס
52%8123-824873לוס אנג'לס קליפרס
50%8478-853474גולדן סטייט ווריורס
49%8656-858374פורטלנד בלייזרס
34%8618-831473דאלאס מאבריקס
34%8715-842673ניו אורלינס פליקנס
30%8880-850974ממפיס גריזליס
28%9272-875274יוטה ג'אז
27%8950-822574סקרמנטו קינגס

25 לשיי, טריפל דאבל ליוקיץ', קאמבק לקליפרס

אוקלהומה סיטי רצה 0:22 וגברה על שיקגו 113:131, 33 נקודות לכוכב דנבר בניצחון על יוטה, הקבוצה מלוס אנג'לס חזרה מפיגור 24 הפרש. גם בוסטון חגגה

שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)
לילה עמוס היה ב-NBA עם ניצחונות חשובים של אוקלהומה סיטי ובוסטון, טריפל דאבל של ניקולה יוקיץ’ ומהפך גדול של לוס אנג'לס קליפרס מול אינדיאנה. גם יוסטון, קליבלנד וטורונטו ניצחו במאבקי המיקום לקראת הפלייאוף. בהמשך: גולדן סטייט – וושינגטון.

אוקלהומה סיטי - שיקגו 113:131

האלופה התפוצצה במחצית השנייה עם ריצת 0:22 אדירה בדרך לניצחון מרשים על הבולס. שיי גילג'ס אלכסנדר הוביל עם 25 נקודות, למרות ערב לא יעיל במיוחד מהשדה (8 מ-24) והאריך את הרצף שלו ל-134 משחקים עם 20 נקודות ומעלה.

מי שסייעו לו היו קייסון וואלאס עם 21 נקודות וג'יילן וויליאמס עם 18 נקודות, שמונה אסיסטים ושישה ריבאונדים. מנגד, קולין סקסטון קלע 22 נקודות, טרה ג’ונס 21 ואייזק אוקורו 20, אך הבולס נעצרו לאחר יתרון במחצית ונכנעו לריצה הקטלנית של הת'אנדר.

דנבר – יוטה 129:135

יוקיץ’ הוביל את הנאגטס עם 33 נקודות, 15 ריבאונדים ו-12 אסיסטים. היו לו גם שבעה איבודים, אבל הג’וקר היה יעיל מאוד מהשדה עם 13 מ-16, והוא קיבל עזרה מג’מאל מארי שקלע 31 נקודות ומסר 14 אסיסטים. טים הרדוויי ג’וניור עלה מהספסל כדי לקלוע 21 נקודות, 17 היו לארון גורדון.

יוטה שחטפה 37:24 ברבע האחרון, קיבלה 25 נקודות מקייל פיליפובסקי. קודי וויליאמס הוסיף 24 נקודות, ג’ון קונצ’אר וקנדי צ’נדלר 16 כל אחד, ואייס ביילי 15.

בוסטון - אטלנטה 102:109

הסלטיקס חזרו מפיגור מוקדם ורשמו ניצחון מרשים על ההוקס. פייטון פריצ'רד עלה מהספסל כדי לספק הצגה אדירה עם 36 נקודות, בעוד ג'ייסון טייטום הוסיף 26 נקודות ו-12 ריבאונדים.

אטלנטה, שהגיעה בכושר נהדר, פתחה חזק, אך נחלשה בהמשך. ג'יילן ג'ונסון בלט עם 29 נקודות, סי.ג’יי מקולום סיים עם 21 וניקיל אלכסנדר ווקר עם 20, אך הסלטיקס הפכו את המשחק בריצת שלשות והכריעו בדקות הסיום, גם ללא ג'יילן בראון הפצוע.

אינדיאנה – לוס אנג’לס קליפרס 114:113

קאמבק ענק של הקליפרס הסתיים בניצחון דרמטי. הקבוצה מלוס אנג’לס מחקה פיגור של לא פחות מ-24 נקודות, כשאת הסל המכריע קלע קוואי לנארד 0.4 שניות לסיום בדרך ל-28 נקודות.

דריוס גרלאנד הוביל עם 30 נקודות, בעוד אינדיאנה כבר הוליכה בדקה האחרונה, אך איבדה את המשחק. ארון נסמית' בלט עם 26 ואובי טופין הוסיף 20 אצל המפסידה, שהובילה 21:42 בתום הרבע הראשון ונכנעה בסיום אכזרי.

ממפיס – יוסטון 119:109

הרוקטס סגרו עניין ברבע האחרון עם ריצה מרשימה וניצחו אחרי שקווין דוראנט הוביל עם 25 נקודות ו-10 אסיסטים, והיה האיש המרכזי במהלך הבריחה. ג’בארי סמית’ ג’וניור סייע לו עם 21 נקודות ו-16 ריבאונדים, אמן תומפסון קלע 18 נקודות, טארי איזן 16, ריד שפרד 15 ואלפרן שנגון 14.

ממפיס שסובלת מפציעות רבות, קיבלה 31 נקודות מאוליבייה מקסנס פרוספר וזה גם היה שיא הקריירה שלו. ג’בון סמול וג’י.ג’י ג’קסון קלעו 14 נקודות כל אחד.

קליבלנד - מיאמי 128:149

הקאבלירס התפוצצו עם 40 נקודות לפחות בשלושה רבעים. מקס סטרוס הוביל עם 29 נקודות, כולל מחצית ראשונה אדירה, אוון מובלי (10 ריבאונדים) הוסיף 23, ג'יימס הארדן רשם 17 נקודות ו-14 אסיסטים, וגם חזרתו של ג'ארט אלן (18 נקודות ו-10 ריבאונדים) נתנה דחיפה משמעותית.

חיימה חאקז ג'וניור קלע 20 נקודות אצל מיאמי, שקרסה כבר במחצית הראשונה. נורמן פאוול הוסיף 15 נקודות, 14 היו לבאם אדבאיו (16 ריבאונדים), לקלל וור ולקספראס יאקוצ’יוניס.

טורונטו – ניו אורלינס 106:119

הראפטורס המשיכו במאבק על הפלייאוף עם ניצחון על הפליקנס אחרי שסקוטי בארנס בלט עם 23 נקודות ו-12 אסיסטים. אר.ג’יי בארט, ג’ייקוב פלטל (11 ריבאונדים), ג’אקובי וולטר וסנדרו מאמוקלשווילי (תשעה ריבאונדים) הוסיפו 18 נקודות כל אחד.

מנגד, זאיון וויליאמסון קלע 22 נקודות ביעילות גבוהה, אך הפליקנס המשיכו ברצף ההפסדים. הראפטורס ברחו כבר ברבע השני ושמרו על היתרון עד לסיום בדרך לניצחון חשוב.

