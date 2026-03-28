יום שבת, 28.03.2026 שעה 06:47
כדורגל עולמי

מסי לא פתח בהרכב בניצחון 1:2 על מאוריטניה

הפרעוש עלה מהספסל במחצית ודווקא איתו ארגנטינה הייתה פחות טובה במשחק הכנה במקום הפינליסימה. לפני כן פרננדס וניקו פאס כבשו, לפורט צימק בסיום

שחקני נבחרת ארגנטינה חוגגים (IMAGO)
במקום הפינליסימה מול נבחרת ספרד, ארגנטינה שיחקה הלילה (בין שישי לשבת) מול מאוריטניה וניצחה כצפוי 1:2, לעיני האוהדים בבומבונרה כשאלופת העולם שומרת על מאזן נקי מהפסדים בבואנוס איירס מאז נובמבר 2023. החבורה של ליונל סקאלוני שוב סיפקה רגעים של איכות, בדרך לניצחון נוסף במסגרת ההכנות להגנה על תואר המונדיאל.

ללא ליאו מסי בהרכב, האלביסלסטה פתחה בסערה וכבר בדקה הרביעית חוליאן אלברס סחט הצלה נהדרת מהשוער בבאקר דיופ. בדקה ה-17 הלחץ השתלם, כשנהואל מולינה הגביה כדור מדויק לרחבה ואנסו פרננדס הגיע ללא שמירה וכבש. בדקה ה-32 הגיע רגע גדול נוסף, כשניקו פאס הלוהט סובב כדור חופשי מרהיב מחוץ לרחבה וקבע 0:2.

הכניסה של מסי

למרות השליטה הברורה של המארחת במחצית הראשונה, גם האורחים הצליחו לאיים רגע לפני הירידה להפסקה, אך אמיליאנו מרטינס היה במקום והדף ללא קושי. עם פתיחת המחצית השנייה ביצע סקאלוני מספר שינויים, כשבין היתר נכנסו רודריגו דה פול, פרנקו מסטנטואונו וכמובן מסי.

דווקא לאחר החילופים, מאוריטניה התעוררה והגיעה להזדמנויות מסוכנות, כולל בעיטה חזקה של אבובקארי קויטה שנעצרה בקצות האצבעות של מרטינס. באופן מפתיע, ארגנטינה לא רשמה אף בעיטה למסגרת במחצית השנייה, ובתוספת הזמן הצליח ג’ורדן לפורט לצמק ולקבוע את תוצאת המשחק.

ארגנטינה תמשיך את ההכנות שלה לקראת פתיחת המונדיאל ב-17 ביוני, כשתפגוש בקרוב את זמביה.

