"מביך, שכולם יסתכלו במראה": בהפועל מרוסקים

הפועל תל אביב ידעה שיש לה לו”ז קשוח מאוד של שישה משחקים מהמאתגרים ביותר שיש ליורוליג להציע, אבל אם יש משחק אחד שהיא ידעה שהיא חייבת לנצח בו הוא היה אתמול (שישי). עם זאת, האדומים הובכו בגדול נגד באסקוניה בחוץ במפגש ללא קל וחטפו לא פחות מ-118 נקודות, בדרך ל-118:109 מביך בחבל הבאסקים.

בכך, מחזיקת היורוקאפ הסתבכה בגדול במאבק על הטופ 6, כשהיא יודעת שהמשחקים שנותרו לה הם נגד ארבע הקבוצות שהגיעו לפיינל פור, ודרבי. כלומר: פנאתינייקוס, אולימפיאקוס, מונאקו, פנרבחצ’ה ומכבי תל אביב. חניכיו של דימיטריס איטודיס יהיו חייבים להתעלות ולרשום תוצאות מרשימות מאוד כדי לעמוד במטרה ולהבטיח עונה נוספת במפעל היוקרתי ביבשת.

“אם לא נסיים בטופ 6, נחזור למשחק הזה”

בהפועל ת”א יצאו שבורים מההפסד לבאקסוניה: “זה הפסד מביך, הפסד של קבוצה שלא מגיע לה להיות בטופ 6”, אמרו במועדון. “לחטוף 118 במשחק נגד קבוצה מהמקום לפני האחרון, ללא קהל, לקבל 67 נקודות במחצית, אם בסופו של דבר לא נסיים בטופ 6 נחזור למשחק הזה. כולם צריכים להסתכל על עצמם טוב טוב במראה, מה שקרה כאן לא יכול לעבור על סדר היום”.

אלייז'ה בראיינט (הפועל ת"א)

עד לפני שבוע האדומים החזיקו ברצף של ארבעה ניצחונות ביורוליג, אבל המומנטום התהפך לחלוטין אחרי ההפסד לריאל מדריד ובטח אחרי ההפסד לבאסקוניה. החדשות הרעות הן שגם בשבוע הקרוב נגד פנאתינייקוס טאי אודיאסי לא אמור לשחק, כמו גם תומר גינת וכמובן טיילר אניס שסיים את עונה, והשניים הראשונים אמורים לחזור רק בהמשך הדרך.

הקבוצה חזרה לסופיה שם היא תמשיך בהכנות לקראת הקרב בבית שמחכה לה ביום חמישי (20:00) נגד חניכיו של ארגין עתמאן, מפגש ישיר מול קבוצה נוספת שרוצה טופ 6. שחקניו של איטודיס מבינים שאת המחזור הבא, ה-35, הם עלולים לסיים שהם לא בין שש הקבוצות הראשונות, כשכמובן כמו שצוין הלו”ז לא הופך לקל יותר באף שלב.

אנטוניו בלייקני (הפועל ת"א)

ביקורת על איטודיס, וויינרייט: “צריך יותר לב והתמדה”

לא מעט שחקנים קיבלו ביקורות רבות מתוך המועדון, אבל מעל כולם שם אחד בלט וזה של המאמן דימיטריס איטודיס: “כשקבוצה שלמה נראית ככה אין ספק שהאחריות על המאמן. הוא קיבל בקיץ כל מה שרצה ומעטות הפעמים שהפועל ת”א שיחקה כדורסל שהיה כיף לראות”. בסגל, וסיליה מיציץ’ וג’ונתן מוטלי קיבלו ביקורת.

איש ווינרייט סיכם את ההפסד הכואב: “הם שיחקו טוב מאיתנו מתחילת המשחק, לא הצלחנו להתעלות, אמנם קיזזנו את ההפרש קצת, אבל צריך להראות יותר לב, יותר התמדה, לקחת דברים יותר ברצינות. מילה טובה לבאסקוניה, היא כיסחה לנו את התחת אם יורשה לי לומר. יש לנו סיומת קשה אז אנחנו חייבים להגיב ולחזור לצורה שבה אנחנו יודעים לשחק”.