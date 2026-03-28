הטבלה קיבלה זעזוע: מצבן של מכבי והפועל ת"א

לפני אתמול (שישי) היו שישה משחקים להפועל תל אביב עד לסיום העונה הסדירה ביורוליג כשאין ספק שהמטרה היא לסיים בטופ 6, להעפיל לפלייאוף ישירות ולהבטיח עונה נוספת במפעל. רק שכעת נותרו חמישה, וזאת אחרי הפסד מפתיע מאוד וקריטי דווקא לבאסקוניה, רגע לפני לו”ז אולי הכי קשה שיכול להיות.

חמשת המשחקים שנותרו להפועל תל אביב הם לא אחרים מאשר נגד ארבע הפיינליסטיות של שנה שעברה, כלומר המשתתפות בפיינל 4, ועוד מכבי תל אביב, מפגש שאף פעם לא קל עבור דימיטריס איטודיס וחניכיו. כרגע, מחזיקת היורוקאפ עם מאזן של 20 ניצחונות לצד 13 הפסדים.

הטבלה בחלק העליון

מקום 1: פנרבחצ’ה – 34 משחקים, 23 ניצחונות, 11 הפסדים

מקום 2: אולימפיאקוס – 34 משחקים, 22 ניצחונות, 12 הפסדים

מקום 3: ריאל מדריד – 34 משחקים, 22 ניצחונות, 12 הפסדים

מקום 4: ולנסיה – 34 משחקים, 22 ניצחונות, 12 הפסדים

מקום 5: הפועל ת”א – 33 משחקים, 20 ניצחונות, 13 הפסדים

מקום 6: ז’לגיריס – 34 משחקים, 20 ניצחונות, 14 הפסדים

מקום 7: פנאתינייקוס – 34 משחקים, 20 ניצחונות, 14 הפסדים

מקום 8: ברצלונה – 34 משחקים, 20 ניצחונות, 14 הפסדים

מקום 9: הכוכב האדום בלגרד – 34 משחקים, 19 ניצחונות, 15 הפסדים

מקום 10: מונאקו – 34 משחקים, 19 ניצחונות, 15 הפסדים

מקום 11: מכבי ת”א – 33 משחקים, 17 ניצחונות, 16 הפסדים

מה שנשאר להפועל ומכבי ת”א

נשאר להפועל ת”א: פנאתינייקוס (בית), פנרבחצ’ה (בית), אולימפיאקוס (בית), מכבי ת”א (חוץ), מונאקו (חוץ).

נשאר למכבי ת”א: אנדולו (בית), באסקוניה (חוץ), פאריס (חוץ), הפועל ת”א (בית), בולוניה (בית).