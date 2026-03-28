איטודיס סיכם: תוצאה רעה מאוד, הגיע לבאסקוניה

הפועל תל אביב הסתבכה ובגדול. האדומים נכנעו דווקא לבאקסוניה, קבוצה שמבקום אחד לפני האחרון. מחזיקת היורוקאפ לא רק הפסידה, אלא הובכה עם לא פחות מ-118 נקודות לעומת 109 שלה, והיא רשמה הפסד 13 העונה ביורוליג שמבסך אותה בקרב על המקום השישי בענק.

דימיטריס איטודיס סיכם את ההופעה הרעה מאוד של חניכיו: “ברכות לבאסקוניה, 118 נקודות זו תוצאה רעה מאוד. לא הצלחנו לשכנע את השחקנים שצריך לשחק הגנה בצורה טובה יותר, להיות אגרסיביים יותר, לעשות יותר פאולים, להיות חכמים יותר. לבאסקוניה הגיע לנצח”.

לאדומים נותר לו”ז קשוח מאוד

זה היה ההפסד השני ברציפות של הפועל תל אביב, שניהם בספרד, זאת אחרי שהיא נכנעה גם לריאל מדריד. בסך הכל חניכיו של איטודיס רשמו הפסד מספר 13 העונה ביורוליג, כאשר כעת נותר להם לו”ז מאוד קשוח: אולימפיאקוס, פנאתינייקוס, מונאקו, פנרבחצ’ה ומכבי ת”א.

כלומר לקבוצה נותר לשחק מול ארבע הקבוצות שהגיעו לפיינל פור בשנה שעברה ועוד דרבי, ואין ספק שאפשר לומר שבלי קשר למצב של היריבות בטבלה זה לו”ז מהקשים ביותר שקבוצה הייתה יכולה לקבל בחמשת המשחקים האחרונים של העונה שלה.