עוד תאונה לטייגר וודס, שרכבו התהפך בפלורידה

טייגר וודס היה מעורב היום (שישי) בתאונת דרכים קשה בג'ופיטר איילנד שבפלורידה, כאשר רכבו התהפך על צדו. האירוע התרחש סמוך לשעה 14:00 שעון מקומי, באזור שבו מתגורר שחקן הגולף בשנים האחרונות. הרשויות המקומיות פתחו בחקירה, אך בשלב זה לא נמסרו פרטים רשמיים על נסיבות התאונה או על מצבו הרפואי.

על פי עדויות מהשטח, נראה כי היו מעורבים בתאונה שני כלי רכב, אך עדי ראייה ציינו כי לא נראה שמדובר בפציעות חמורות. אחד מהם אף סיפר כי וודס נראה במקום התאונה כשהוא במצב תקין. תמונות שפורסמו מהזירה הראו את רכב ה-SUV שלו הפוך על צדו, לצד משאית גרר.

התאונה מגיעה בתקופה רגישה במיוחד עבור וודס, בן 50, שנמצא בתהליך שיקום ממושך לאחר קרע בגיד האכילס וניתוח גב שעבר באוקטובר האחרון. רק השבוע חזר להתחרות לראשונה מזה יותר משנה, במסגרת גמרי ה-TGL, שם קבוצתו הפסידה. במקביל, הוא שקל לחזור לסבב ה-PGA כבר במאסטרס הקרוב באוגוסטה, שייפתח ב-9 באפריל.

וודס לא התחרה בסבב ה-PGA מאז יולי 2024, אז לא עבר את הקאט באליפות הפתוחה בסקוטלנד. הפעם האחרונה שבה השלים ארבעה סיבובים בטורניר הייתה במאסטרס של 2024, מה שממחיש את הקשיים הפיזיים שעמם הוא מתמודד בשנים האחרונות.

התאונה הנוכחית מחזירה זיכרונות קשים מהאירוע הדרמטי בפברואר 2021, אז היה מעורב בתאונה נוספת שבה רכבו התהפך מספר פעמים והוא נלכד בתוכו. וודס סבל משברים פתוחים ברגלו הימנית, עבר ניתוחים מורכבים והיה מאושפז במשך שלושה שבועות. באותה תקופה אף הודה כי היה בסכנת קטיעה של הרגל.

מאז עבר ניתוחים נוספים והמשיך במאבק לחזרה לפעילות מלאה. כעת, לאחר התאונה האחרונה, נותר להמתין לעדכונים רשמיים לגבי מצבו, כאשר עתידו המקצועי והאפשרות לחזרה מלאה למגרשים שוב מוטלים בסימן שאלה.