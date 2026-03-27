העידן שאחרי סלאח: המחליפים שליברפול סימנה

ליברפול כבר החלה לבנות את היום שאחרי מוחמד סלאח, לאחר שהכוכב המצרי הודיע כי יעזוב את אנפילד בסיום עונת 2025/26. לאחר תשע שנים במועדון, בהן הפך לאחד מגדולי השחקנים בתולדותיו ולמלך השערים השלישי בכל הזמנים, האתגר להחליפו נראה עצום במיוחד.

במועדון מבינים כי לא ניתן יהיה להחליף את סלאח בשחקן אחד בלבד, ולכן מתגבשת תוכנית להביא שני שחקני התקפה בקיץ הקרוב: שם בכיר לצד שחקן צעיר עם פוטנציאל. מדובר במהלך שנועד לרענן את החלק הקדמי, במיוחד לאור עונה פחות מרשימה מבחינה אישית של המצרי.

השם המרכזי שעלה הוא פרנסיסקו קונסייסאו, שחקנה של יובנטוס, שמוערך בכ-52 מיליון ליש"ט. הפורטוגלי נחשב לשחקן שמתאים לפרופיל של סלאח בזכות הסגנון הישיר והיכולת לאיים על ההגנות, והוא גם צפוי להיות דמות משמעותית בנבחרת פורטוגל במונדיאל הקרוב.

פרנסיסקו קונסייסאו (רויטרס)

החיפוש לא מסתיים שם, כאשר ליברפול עוקבת גם אחרי מורגן רוג'רס מאסטון וילה, שרשם עונה נהדרת נוספת. עם זאת, מחירו צפוי להיות גבוה במיוחד לאחר שחתם לאחרונה על חוזה חדש.

המועמדים לחיזוק ההתקפה

שם נוסף שנמצא על הכוונת הוא מייקל אוליסה מבאיירן מינכן, שהמשיך להתפתח מאז עזב את הפרמייר ליג. למרות ההתעניינות, מדובר בעסקה מורכבת מאוד, הן בגלל תג המחיר שעשוי לעבור את רף ה-100 מיליון ליש"ט והן בשל העובדה שהשחקן מרוצה מאוד בבאיירן מינכן תחת וינסנט קומפני. בראדלי ברקולה נחשב לאופציה ריאלית יותר ומוערך מאוד באנפילד, בעוד שגם יאן דיומנדה, שמבוקש גם על ידי מנצ'סטר יונייטד, נמצא ברשימת המועמדים.

בראדלי ברקולה (רויטרס)

במקביל, ייתכן כי המהפכה בהתקפה תכלול גם עזיבה נוספת. קודי גאקפו, שלא הצליח להרשים העונה, עשוי לעזוב לאחר שכבש רק שישה שערים ב-29 משחקי ליגה ולא הצליח להשפיע באופן משמעותי. ליברפול נמצאת בעיצומו של מאבק על מקום בטופ 4, פחות משנה לאחר שזכתה באליפות תחת ארנה סלוט, והקיץ הקרוב צפוי להיות קריטי לבנייה מחדש של החלק הקדמי וליצירת דור חדש של כוכבים שייקח את המועדון קדימה בעידן שאחרי סלאח.