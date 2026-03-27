אחרי ההצלחה: אניסימובה נפרדת ממאמנה

טניסאית הצמרת האמריקאית, אמנדה אניסימובה, המדורגת כיום במקום השישי בעולם, הודיעה על סיום דרכו של מאמנה בשנתיים האחרונות, ההולנדי הנדריק (ריק) פלסהאוארס. ההחלטה המפתיעה מגיעה לאחר פתיחת עונה פושרת במונחים של האמריקאית בשנת 2026, ורגע לפני פתיחת עונת החימר בסבב הנשים.

ההתקשרות בין השניים החלה בשנת 2024, תקופה קריטית בקריירה של אניסימובה, שחזרה לסבב לאחר הפסקה מתוקשרת שלקחה לטובת שמירה על בריאותה הנפשית. החיבור עם המאמן ההולנדי הניב פירות באופן מיידי כבר בעונת הדשא של אותה שנה. האמריקאית רשמה זינוק מטאורי של כ-400 מקומות בדירוג העולמי עד לסיום אותה עונה, הגיעה לגמר ה-WTA 1000 הראשון שלה בטורונטו בחודש אוגוסט, ואף הייתה מועמדת לתואר קאמבק השנה של סבב ה-WTA לשנת 2024.

אמנדה אניסימובה בפעולה על המגרש. (אימאגו)

שנת 2025 הייתה שנת השיא של הצמד, בה אניסימובה ביססה את מעמדה כחברה קבועה בעשירייה הפותחת של הדירוג העולמי. תחת הדרכתו של פלסהאוארס, היא העפילה לשני גמרי גרנד סלאם יוקרתיים, בווימבלדון ובאליפות ארצות הברית הפתוחה, והוסיפה לארון התארים שלה שתי זכיות בטורנירי מאסטרס מסדרת ה-WTA 1000. הישגים אלו הובילו אותה עד למקום השלישי בעולם בשיאה, וזיכו את פלסהאוארס בתואר מאמן השנה של ה-WTA לשנת 2025 על ידי עמיתיו למקצוע בסבב.

למרות ההצלחה הכבירה, שנת 2026 נפתחה בצורה פחות חלקה עבור האמריקאית המחוננת. עד כה העונה היא מחזיקה במאזן של 11 ניצחונות מול שישה הפסדים. היא אמנם רשמה הישגים נאים כשהגיעה לשלב רבע הגמר באליפות אוסטרליה הפתוחה, שם הודחה על ידי בת ארצה ג'סיקה פגולה, ולחצי הגמר בטורניר דובאי היוקרתי, שם שוב נחלה הפסד לאותה פגולה, אך במקביל חוותה גם אכזבות לא מעטות. היא הודחה בשלבים מוקדמים בסיבוב השני בטורניר בריסביין על ידי מרטה קוסטיוק ובטורניר דוחא מול קרולינה פליסקובה, וכן רשמה הדחות בסיבוב הרביעי בטורניר אינדיאן וולס למבוקו ובטורניר מיאמי לבלינדה בנצ'יץ'. בעקבות התוצאות הללו, כאמור, הטניסאית בת ה-24 הבינה כי היא זקוקה לשינוי כיוון מקצועי לקראת פתיחתה של עונת החימר התובענית.

בהצהרה מרגשת שפרסמה בחשבון האינסטגרם שלה, נפרדה אניסימובה מהמאמן שליווה אותה בדרך לפסגה: זה היה מסע מדהים יחד. השנה שעברה טומנת בחובה כל כך הרבה רגעים מיוחדים והישגים משותפים שלעולם לא אשכח. אספנו יחד כמה גביעים וציוני דרך מדהימים, אבל את כל הצחוקים והרגעים מאחורי הקלעים אקח איתי אפילו יותר. תודה לך ריק על כל מה שעשית עבורי. תודה שראית והתייחסת אליי קודם כל כבן אדם, לפני היותי ספורטאית. זה היה עולם ומלואו עבורי ויצר שותפות נהדרת. המסירות, הנאמנות והתשוקה שלך אינן מוטלות בספק. אני מאחלת לך רק אושר והצלחה בפרק הבא של חייך, יהיה אשר יהיה.

גם פלסהאוארס, מאמן טניס מוערך שבעברו הדריך בין היתר את הטניסאיות הבלגיות אליז מרטנס ויאנינה ויקמאייר, לא נשאר חייב ופרסם הודעת פרידה חמה משלו לאמריקאית: כל הדברים הטובים מגיעים לסיומם, והיום מסמן סגירה של פרק מדהים. בשנתיים האחרונות הגענו לכל כך הרבה ציוני דרך, זכינו בשני טורנירי 1000, הגענו לגמרי גרנד סלאם רצופים ולמקום השלישי בעולם. אני גאה להפליא במה שבנינו. תמיד הערכנו את המסע יותר מאשר את היעד, וזו הייתה זכות גדולה עבורי להיות חלק מהמסע שלך. תודה על כל הזמנים הטובים ועל כך שהיית פשוט את. אני מאחל לך אך ורק הצלחה ואושר בהמשך הדרך, ותמיד אהיה שם כדי לעודד אותך.

אניסימובה, שמקווה לצאת לדרך חדשה ולהשאיר מאחור את פתיחת העונה המאכזבת, תחל כעת את דרכה בעונת החימר האביבית. הטורניר הראשון בו תיקח חלק יהיה טורניר צ'רלסטון מסבב ה-WTA 500, שייצא לדרך ב-30 במרץ, שם היא תקווה שהשינוי בצוות המקצועי יחזיר אותה באופן מיידי למסלול הניצחונות ויסייע לה לשחזר את היכולת הפנומנלית שהציגה בעונת השיא אשתקד. חובבי הטניס ברחבי העולם ימתינו לראות מי יהיה המאמן הבא שיקח על עצמו את האתגר לעבוד עם אחת השחקניות המוכשרות ביותר בסבב.