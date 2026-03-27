יום ראשון, 29.03.2026 שעה 23:57
כדורסל עולמי  >> יורוליג

ערב דרמטי ביורוליג: 82:92 לז'לגיריס אצל פנר

הליטאים הפתיעו את האלופה בטורקיה, שמרו על מרחק ממכבי ת"א והתקרבו להפועל. ברצלונה גברה על הכוכב, פאו על מונאקו, ולנסיה נכנעה אחרי שתי הארכות

סילבן פרנסיסקו (IMAGO)
יום המשחקים שחותם את המחזור ה-34 ביורוליג יצא לדרך היום והוא החל עם הפתעה גדולה, כאשר ז’לגיריס רשמה ניצחון שלא כל כך משרת את הפועל ת”א ולבטח לא משרת את מכבי ת”א, נגד פנרבחצ’ה. בהמשך, פנאתינייקוס ניצחה את מונאקו, פרטיזן גברה על ולנסיה אחרי שתי הארכות וברצלונה ניצחה את הכוכב האדום אחרי “רק” הארכה אחת.

פנרבחצ’ה – ז’לגיריס 92:82

הפתעה גדולה בטורקיה שלבטח לא גורם למכבי תל אביב לחייך, ולהפועל ת”א? תלוי את מי שואלים. הליטאים שמרו על מרחק מהצהובים והתקרבו לאדומים, אבל מצד שני קירבו את דימיטריס איטודיס וחניכיו אל האלופה שבמקום הראשון. האורחת עם 20 ניצחונות ו-14 הפסדים במקום השישי, מכבי ת”א עם 17 ניצחונות ו-16 הפסדים ובמקום ה-11. בכל מקרה, דסטין סלבה בלט אצל המנצחת עם 18 נקודות, ווייד בולדווין היה טוב עם 19 מנגד, שכמובן לא הספיקו.

פנאתינייקוס – מונאקו 97:107

במשחק בין שתי קבוצות עם מאזן זהה, היוונים רשמו ניצחון חלק ועצרו את רצף שלושת הניצחונות של הצרפתים. כל מי שהייתה מפסידה כאן זה היה משרת את התל אביביות, כאשר כעת סגנית אלופת אירופה עם 15 הפסדים, ומכבי תל אביב כאמור עם 16. בנוסף וכמו בניצחון של ז’לגיריס, הקבוצה מהנסיכות התרחקה מהפועל ת”א, אבל הירוקים של ארגין עתמאן התקרבו. קנדריק נאן היה נפלא עם 15 נקודות.

פרטיזן בלגרד – ולנסיה 104:110

כל משחק קובע, ועבור הפועל ת”א זה כן חדשות טובות מהערב הזה כאשר הספרדים נכנעו אחרי משחק מדהים עם שתי הארכות נגד הסרבים, להם אין כל כך על מה לשחק. ולנסיה, כמו הפועל ת”א, רשמה הפסד 13 העונה ולא הצליחה לברוח לאדומים בטבלה אחרי ההפסד שלהם לבאסקוניה. קמרון טיילור בלט אצל המנצחת עם 18 נקודת, 28 נקודות של סטרלינג בראון לא הספיקו מנגד.

ברצלונה – הכוכב האדום 88:92

מי שלא הייתה מפסידה כאן זה טוב בעיקר למכבי תל אביב, כאשר שתי הקבוצות הללו נלחמות עם הצהובים על מקום בפליי-אין. אז הניצחון הוא של הקטלונים, שעלו למאזן של 20 ניצחונות לצד 14 הפסדים אחרי הארכה דרמטית, והסרבים ירדו למאזן של 19 ניצחונות ו-15 הפסדים, והמצב בקרב על הפליי-אין הוא מטורף. חמישה שחקנים של המארחת קלעו בדו ספרתי והובילו את צ’אבי פסקואל לניצחון חשוב מאוד, ג’ורדן נוורה קלע 26 נק’ אצל המפסידה.

