רע לשתי התל אביביות: 82:92 לז'לגיריס אצל פנר

יום המשחקים שחותם את המחזור ה-34 ביורוליג יצא לדרך היום והוא החל עם הפתעה גדולה, כאשר ז’לגיריס רשמה ניצחון שלא כל כך משרת את הפועל ת”א ולבטח לא משרת את מכבי ת”א, נגד פנרבחצ’ה. בהמשך, פנאתינייקוס תארח את מונאקו, פרטיזן תארח את ולנסיה והכוכב האדום תתארח אצל ברצלונה.

פנרבחצ’ה – ז’לגיריס 92:82

הפתעה גדולה בטורקיה שלבטח לא גורם למכבי תל אביב לחייך, ולהפועל ת”א? תלוי את מי שואלים. הליטאים שמרו על מרחק מהצהובים והתקרבו לאדומים, אבל מצד שני קירבו את דימיטריס איטודיס וחניכיו אל האלופה שבמקום הראשון. האורחת עם 20 ניצחונות ו-14 הפסדים במקום השישי, מכבי ת”א עם 17 ניצחונות ו-16 הפסדים ובמקום ה-11. בכל מקרה, דסטין סלבה בלט אצל המנצחת עם 18 נקודות, ווייד בולדווין היה טוב עם 19 מנגד, שכמובן לא הספיקו.

פנאתינייקוס – מונאקו 97:107

במשחק בין שתי קבוצות עם מאזן זהה, היוונים רשמו ניצחון חלק ועצרו את רצף שלושת הניצחונות של הצרפתים. כל מי שהייתה מפסידה כאן זה היה משרת את התל אביביות, כאשר כעת סגנית אלופת אירופה עם 15 הפסדים, ומכבי תל אביב כאמור עם 16. בנוסף וכמו בניצחון של ז’לגיריס, הקבוצה מהנסיכות התרחקה מהפועל ת”א, אבל הירוקים של ארגין עתמאן התקרבו. קנדריק נאן היה נפלא עם 15 נקודות.