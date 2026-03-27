יום שבת, 28.03.2026 שעה 00:42
כדורסל עולמי  >> יורוליג

רע לשתי התל אביביות: 82:92 לז'לגיריס אצל פנר

הליטאים הפתיעו את האלופה בטורקיה, שמרו על מרחק ממכבי ת"א והתקרבו להפועל, משחק טוב של בולדווין לא הספיק. פנאתינייקוס רשמה 97:107 על מונאקו

|
סילבן פרנסיסקו (IMAGO)
יום המשחקים שחותם את המחזור ה-34 ביורוליג יצא לדרך היום והוא החל עם הפתעה גדולה, כאשר ז’לגיריס רשמה ניצחון שלא כל כך משרת את הפועל ת”א ולבטח לא משרת את מכבי ת”א, נגד פנרבחצ’ה. בהמשך, פנאתינייקוס תארח את מונאקו, פרטיזן תארח את ולנסיה והכוכב האדום תתארח אצל ברצלונה.

פנרבחצ’ה – ז’לגיריס 92:82

הפתעה גדולה בטורקיה שלבטח לא גורם למכבי תל אביב לחייך, ולהפועל ת”א? תלוי את מי שואלים. הליטאים שמרו על מרחק מהצהובים והתקרבו לאדומים, אבל מצד שני קירבו את דימיטריס איטודיס וחניכיו אל האלופה שבמקום הראשון. האורחת עם 20 ניצחונות ו-14 הפסדים במקום השישי, מכבי ת”א עם 17 ניצחונות ו-16 הפסדים ובמקום ה-11. בכל מקרה, דסטין סלבה בלט אצל המנצחת עם 18 נקודות, ווייד בולדווין היה טוב עם 19 מנגד, שכמובן לא הספיקו.

פנאתינייקוס – מונאקו 97:107

במשחק בין שתי קבוצות עם מאזן זהה, היוונים רשמו ניצחון חלק ועצרו את רצף שלושת הניצחונות של הצרפתים. כל מי שהייתה מפסידה כאן זה היה משרת את התל אביביות, כאשר כעת סגנית אלופת אירופה עם 15 הפסדים, ומכבי תל אביב כאמור עם 16. בנוסף וכמו בניצחון של ז’לגיריס, הקבוצה מהנסיכות התרחקה מהפועל ת”א, אבל הירוקים של ארגין עתמאן התקרבו. קנדריק נאן היה נפלא עם 15 נקודות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */