ברזיל אישרה: ראפיניה נפצע וחוזר לברצלונה

ברצלונה קיבלה חדשות מדאיגות כאשר נבחרת ברזיל אישרה באופן רשמי כי ראפיניה סובל מפציעה ברגל ימין וישוב למועדון כדי לעבור טיפול. ההודעה פורסמה על ידי ההתאחדות הברזילאית, שהבהירה כי השחקן שוחרר מהסגל ולא ימשיך עם הנבחרת.

בהודעה הרשמית נכתב כי ראפיניה, יחד עם ווסלי, חש כאבים בחלק האחורי של רגל ימין במהלך המשחק מול צרפת. לאחר בדיקות הדמיה שבוצעו לשניים, אושרה פציעה שרירית, ובעקבות זאת הוחלט לשחררם כדי שימשיכו בטיפול במסגרת המועדונים שלהם.

חשש מפציעה חוזרת

למרות שבברצלונה טרם התקבלה תמונת מצב מלאה לגבי חומרת הפציעה, החשש המרכזי נובע מכך שמדובר באותו אזור שבו ראפיניה כבר נפצע מוקדם יותר העונה והושבת למשך חודשיים, כולל שני מקרים של החמרה.

ראפיניה נגד צרפת (רויטרס)

לפי ההערכות הראשוניות, השחקן סבל ממתיחה בשריר ההמסטרינג ברגל ימין. אם יתברר שמדובר בקרע, הוא צפוי להחמיץ את רבע גמר ליגת האלופות מול אתלטיקו מדריד ואף להיות בספק גדול לקלאסיקו בעוד כחודש וחצי. מנגד, אם מדובר בפציעה קלה יותר, זמן ההיעדרות עשוי להיות קצר משמעותית.

כך או כך, נראה כי המשחק מול אתלטיקו בליגה ב-4 באפריל כבר ירד מהפרק, והפוקוס עובר להתאוששות לקראת שלבי ההכרעה באירופה. במועדון מודאגים במיוחד משום שפציעות מסוג זה נוטות לחזור על עצמן, במיוחד כאשר מדובר באותו שריר שכבר נפגע במהלך העונה.

פציעה בעיתוי מדאיג. ראפיניה (IMAGO)

עם זאת, יש גם נקודת אור מסוימת, שכן ראפיניה הפסיק לשחק מיד כשהרגיש את הכאב, מה שעשוי להקטין את חומרת הפציעה ולהגביל את משך ההיעדרות לשבועות בודדים בלבד.

העיתוי של הפציעה בעייתי במיוחד עבור ברצלונה, שכן ראפיניה היה בתקופה מצוינת והציג יכולת גבוהה, כולל הופעה יוצאת דופן מול ניוקאסל בליגת האלופות, בה היה מעורב בשישה מתוך שבעת שערי הקבוצה.