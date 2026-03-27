ברצלונה הודיעה: ראפיניה צפוי להיעדר 5 שבועות

ברצלונה קיבלה חדשות מדאיגות כאשר נבחרת ברזיל אישרה באופן רשמי כי ראפיניה סובל מפציעה ברגל ימין וישוב למועדון כדי לעבור טיפול. ההודעה פורסמה על ידי ההתאחדות הברזילאית, שהבהירה כי השחקן שוחרר מהסגל ולא ימשיך עם הנבחרת. זמן קצר לאחר מכן, הגיעה גם ההודעה הרשמית של אלופת ספרד שבישרה שהשחקן יחמיץ כחמישה שבועות.

בהודעה הרשמית נכתב כי ראפיניה חש כאבים בחלק האחורי של רגל ימין במהלך המשחק מול צרפת. לאחר בדיקות הדמיה שבוצעו לשניים, אושרה פציעה שרירית, ובעקבות זאת הוחלט לשחררם כדי שימשיכו בטיפול במסגרת המועדונים שלהם.

יחמיץ 3 משחקים מול אתלטיקו מדריד

השחקן סובל ממתיחה בשריר ההמסטרינג ברגל ימין, כאשר הוא יחמיץ את רבע גמר ליגת האלופות מול אתלטיקו מדריד ואף נמצא בספק גדול לקלאסיקו בעוד כחודש וחצי.

ראפיניה נגד צרפת (רויטרס)

גם המשחק מול אתלטיקו בליגה ב-4 באפריל כבר ירד מהפרק, והפוקוס עובר להתאוששות לקראת שלבי ההכרעה באירופה. במועדון מודאגים במיוחד משום שפציעות מסוג זה נוטות לחזור על עצמן, במיוחד כאשר מדובר באותו שריר שכבר נפגע במהלך העונה.

פציעה בעיתוי מדאיג. ראפיניה (IMAGO)

העיתוי של הפציעה בעייתי במיוחד עבור ברצלונה, שכן ראפיניה היה בתקופה מצוינת והציג יכולת גבוהה, כולל הופעה יוצאת דופן מול ניוקאסל בליגת האלופות, בה היה מעורב בשישה מתוך שבעת שערי הקבוצה.