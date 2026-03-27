יום שישי, 27.03.2026 שעה 23:47
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

ברצלונה הודיעה: ראפיניה צפוי להיעדר 5 שבועות

לאחר ששוחרר מסגל נבחרת ברזיל, אלופת ספרד הודיעה שהקיצוני סובל מפציעה ברגלו הימנית, כאשר הוא יתחיל טיפול ויחמיץ את שלושת המשחקים מול אתלטיקו

ראפיניה (IMAGO)
ראפיניה (IMAGO)

ברצלונה קיבלה חדשות מדאיגות כאשר נבחרת ברזיל אישרה באופן רשמי כי ראפיניה סובל מפציעה ברגל ימין וישוב למועדון כדי לעבור טיפול. ההודעה פורסמה על ידי ההתאחדות הברזילאית, שהבהירה כי השחקן שוחרר מהסגל ולא ימשיך עם הנבחרת. זמן קצר לאחר מכן, הגיעה גם ההודעה הרשמית של אלופת ספרד שבישרה שהשחקן יחמיץ כחמישה שבועות.

בהודעה הרשמית נכתב כי ראפיניה חש כאבים בחלק האחורי של רגל ימין במהלך המשחק מול צרפת. לאחר בדיקות הדמיה שבוצעו לשניים, אושרה פציעה שרירית, ובעקבות זאת הוחלט לשחררם כדי שימשיכו בטיפול במסגרת המועדונים שלהם.

יחמיץ 3 משחקים מול אתלטיקו מדריד

השחקן סובל ממתיחה בשריר ההמסטרינג ברגל ימין, כאשר הוא יחמיץ את רבע גמר ליגת האלופות מול אתלטיקו מדריד ואף נמצא בספק גדול לקלאסיקו בעוד כחודש וחצי. 

ראפיניה נגד צרפת (רויטרס)

גם המשחק מול אתלטיקו בליגה ב-4 באפריל כבר ירד מהפרק, והפוקוס עובר להתאוששות לקראת שלבי ההכרעה באירופה. במועדון מודאגים במיוחד משום שפציעות מסוג זה נוטות לחזור על עצמן, במיוחד כאשר מדובר באותו שריר שכבר נפגע במהלך העונה.

פציעה בעיתוי מדאיג. ראפיניה (IMAGO)

העיתוי של הפציעה בעייתי במיוחד עבור ברצלונה, שכן ראפיניה היה בתקופה מצוינת והציג יכולת גבוהה, כולל הופעה יוצאת דופן מול ניוקאסל בליגת האלופות, בה היה מעורב בשישה מתוך שבעת שערי הקבוצה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
