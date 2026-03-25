יום שלישי, 31.03.2026 שעה 05:19
ספורט אחר  >> טניס

חצי גמר מיאמי: סינר יפגוש את זברב לקרב ענק

המדורג שני בעולם, שרוצה להשלים זכייה בדאבל סאנשיין, יתמודד מול הגרמני שמחפש נקמה על ההפסד באינדיאן וולס. השניים ייאבקו על הכרטיס לגמר.

|
יאניק סינר חובט בכדור בעוצמה. (רויטרס)
יאניק סינר חובט בכדור בעוצמה. (רויטרס)

טורניר המאסטרס היוקרתי במיאמי מגיע לשלבי ההכרעה המרתקים שלו, וביום שישי הקרוב עיני כל עולם הטניס יהיו נשואות למגרש המרכזי. שניים מהטניסאים הבכירים והנמצאים בכושר הטוב ביותר בסבב העולמי של הגברים, יאניק סינר ואלכסנדר זברב, יעלו לקרב ענק במסגרת חצי גמר הטורניר של שנת 2026. השניים הבטיחו את מקומם בשלב ארבעת האחרונים לאחר שהציגו יכולת דורסנית ומרשימה במיוחד במשחקי רבע הגמר. האיטלקי, המדורג שני בעולם, מחץ ללא רחם את פרנסס טיאפו המקומי בתוצאה 6:2, 6:2 תוך שהוא שומט ארבעה משחקונים בלבד לאורך כל ההתמודדות. מנגד, הגרמני המדורג שלישי לא התקשה גם הוא, והביס את פרנסיסקו סרונדולו עם 6:1, 6:2 מהדהד שהעביר מסר ברור ליריבו הבא.

עבור סינר, מדובר בהזדמנות פז לרשום ציון דרך היסטורי בקריירה שלו. לאחר שהניף את הגביע בטורניר אינדיאן וולס מוקדם יותר החודש, האיטלקי מכוון כעת להשלים את ה"סאנשיין דאבל" היוקרתי בפעם הראשונה, ולזכות בתואר שני במיאמי אחרי שעשה זאת בעבר בשנת 2024. הכושר הנוכחי שלו הוא לא פחות ממפלצתי: הוא מחזיק ברצף של עשרה ניצחונות רצופים, ניצח ב-32 מתוך 34 משחקיו האחרונים, ולא הפסיד משחק במיאמי מאז שנת 2023. בנוסף, הוא זכה ב-20 מערכות רצופות מאז תחילת טורניר אינדיאן וולס, ורשם ציון דרך מדהים של 30 מערכות רצופות ללא הפסד ברמת המאסטרס.

יאניק סינר חובט בכדור בדרך לשלב הבא. (רויטרס)יאניק סינר חובט בכדור בדרך לשלב הבא. (רויטרס)

מנגד, אלכסנדר זברב מגיע להתמודדות כשהוא מחפש תואר ראשון אי פעם בטורניר מיאמי, לאחר שסיים כסגן בטורניר של 2018 שנערך אז בקראנדון פארק. הגרמני נהנה מהגרלה נוחה יחסית והפסיד מערכה אחת בלבד עד כה בטורניר, כשהוא חולף על פני יריבים כמו מארין צ'יליץ', קוונטין האליס, מרטין דאם וסרונדולו. עם זאת, זברב יצטרך להתגבר על מחסום פסיכולוגי לא קטן, שכן הוא עומד על מאזן שלילי של ארבעה הפסדים רצופים בשלב חצי הגמר של טורנירי מאסטרס, ומקווה להעפיל לגמר ראשון ברמה זו מאז 2024.

המפגש הקרוב יהיה ה-12 במספר בין שני שחקני הצמרת. המאזן ההיסטורי נוטה בבירור לטובתו של סינר, שמוביל 4:7 בניצחונות. למרות שזברב ניצח בארבעה מחמשת המפגשים הראשונים ביניהם, האיטלקי הפך את היוצרות לחלוטין וניצח בכל ששת המשחקים האחרונים, כולם על משטחים קשים. הניצחון האחרון של זברב על סינר הושג באליפות ארצות הברית הפתוחה בשנת 2023. רק לפני פחות משבועיים השניים נפגשו בחצי גמר אינדיאן וולס, שם סינר רשם ניצחון חלק של 6:2, 6:4.

לקראת ההתמודדות המסקרנת, זברב התייחס לאתגר העצום שניצב מולו ודיבר על המהירות יוצאת הדופן של יריבו. "לשחק מול סינר זה המבחן הקשה ביותר שיש. אני מצפה לזה", אמר הגרמני. "אני מרגיש די טוב ומקווה שזה יימשך. היו לנו כמה משחקים צמודים מאוד בשנים האחרונות וגם בחודשים האחרונים. כולם הלכו לכיוון שלו, אז אני פשוט מקווה לתוצאה אחרת. באינדיאן וולס שיחקתי משחק רע. המכה שהכי אכזבה אותי הייתה ההגשה שלי, הגשתי נורא. אני מקווה שזה ישתנה מחר ואעשה את המיטב".

מנגד, סינר נשאר צנוע וממוקד במטרה. "להיות רעב לעוד הצלחה זה דבר די טבעי לדעתי", שיתף האיטלקי. "מבחינה מנטלית, אתה חייב להישאר רגוע ונינוח גם מחוץ למגרש, כי שיחקתי המון טניס בשלושה או ארבעה השבועות האחרונים עם כל אימוני ההכנה והכל. אני מנסה להמשיך קדימה. אני יודע שזה הטורניר האחרון שלי על משטחים קשים לפני המעבר לעונת החימר, אז אני שמח מאוד להגיע שוב לחצי הגמר".

המנצח בקרב הענקים הזה יפגוש בגמר את המנצח בחצי הגמר השני, בו יתמודדו ייז'י להצ'קה הצ'כי וארתור פיס הצרפתי, שניצלו את ההדחות המוקדמות של המדורגים הבכירים בחצי העליון של ההגרלה. עבור שניהם זו תהיה הופעת בכורה במעמד הגמר של טורניר מאסטרס 1000. להצ'קה איבד רק מערכה אחת בטורניר מול טיילור פריץ, ומגיע לחצי גמר מאסטרס ראשון מזה כמעט שנתיים. מולו יעמוד פיס בן ה-21, שחזר לאחרונה מפציעת גב קשה, ומגיע לאחר קאמבק בלתי ייאמן ברבע הגמר מול טומי פול. הצרפתי חזר מפיגור 6:2 בשובר השוויון של המערכה השלישית, הציל ארבע נקודות משחק וזכה בשש נקודות רצופות בדרך לניצחון. חובבי הטניס ממתינים כעת בקוצר רוח לראות האם סינר ימשיך בדומיננטיות המוחלטת שלו, או שמא זברב יצליח סוף סוף למצוא את הנוסחה לעצור את המכונה האיטלקית בדרך לגמר הגדול.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */