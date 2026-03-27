מנערים ב' לבוגרים, בלי לעבור בקבוצת הנוער

שני שחקני התקפה ילידי 2010 השתלבו במשחקי אימון של קבוצות בוגרים. ישראל דאפה כבש שער במדי הפועל ירושלים במשחק התיקו 3:3 מול הפועל באר שבע

|
ישראל דאפה חוגג (ראובן שוורץ)
שישי של כדורגל בגזרת קבוצות בוגרים. לצד החזרה ההדרגתית של משחקי הליגה הלאומית, נערכו להם היום משחקי אימון בהשתתפות קבוצות בוגרים משתי הליגות הבכירות, שמתכוננות לחזרה לליגות. כמו במשחקים שנערכו בשבועיים האחרונים, גם במשחקי היום שולבו לא מעט שחקני נוער בשורות הקבוצות הבוגרות, חלקן מתמודדות עם סגלים קצרים בשל עזיבת שחקנים זרים ובשל היעדרות שחקנים בגין פציעות.

גולת הכותרת של יום המשחקים הזה - שילובם של שני שחקנים ילידי 2010, שלא לבשו העונה את מדי קבוצת הנוער של המועדון אותו הם מייצגים, על זאת ועוד בכתבה הבאה.

הפועל עפולה - בני יהודה ת"א 1:0

משחק הליגה היחיד בו נטלו חלק שחקני נוער הוא המשחק הזה, שבסיומו בני יהודה שיפרה עמדות בחלק העליון של הליגה הלאומית, בזכות ניצחון 0:1 במשחק החוץ מול הפועל עפולה משער שהבקיע בדקה ה-81. לניצחון היו שותפים מלאים שני שחקני הגנה, שלבשו העונה את מדי קבוצת הנוער: המגן השמאלי שחר מזרחי (2006) ערך הופעת בכורה מוצלחת בקבוצת הבוגרים, הבלם נהוראי אוזנה (2007) - שמשחק כבר מהעונה שעברה בקביעות לסירוגין בקבוצת הנוער ובקבוצת הבוגרים, הוסיף עוד משחק מוצלח לרזומה, בדקות הסיום פעולה הגנתית מצוינת שביצע סיכלה ניסיון הבקעה של הפועל עפולה.

רן מאיר ושחר מזרחי במאבק (ח

הפועל ת"א - אולימפיאקוס ניקוסיה 1:0

הפועל ת"א, שיצאה למחנה אימונים בקפריסין עם שורה של שחקני נוער שמתאמנים בשורותיה מאז חזרתה לאימונים, הפסידה אחה"צ 1:0 במשחק מול אולימפיאקוס ניקוסיה, שהבקיעה את שער הניצחון בדקה ה-71 בבעיטת פנדל.

מי שרשם הופעה נוספת השבוע בשורות קבוצת הבוגרים הוא הקשר ההתקפי יותם כלפה, בן ה-15 וחצי, שבעונה שעברה שיחק לסירוגין בקבוצות נערים ג' ונערים ב' והעונה שיחק עד כה רק בקבוצת נערים א'. כלפה הבקיע עד כה שמונה שערים. למשחק הוא נכנס בדקה ה-64 במקומו של עומרי אלטמן. שחקני נוער נוספים שהשתלבו במשחק במהלך המחצית השנייה: המגן גאורגי קופרבה (2006) ושחקני ההתקפה רביד אוליציקי (דצמבר 2007) ועומרי לוי (2008).

בית"ר ירושלים - הפועל ר"ג 2:2

המשחק בין בית"ר ירושלים להפועל ר"ג מהליגה הלאומית הסתיים בתוצאת שוויון 2:2. כל השערים הובקעו במחצית השנייה. עומר אצילי (53) העלה את בית"ר ירושלים ליתרון 0:1, אך כעבור שתי דקות דוד אסנקה כבש שער שוויון. בדקה ה-75 דור חוגי החזיר את היתרון לבית"ר ירושלים, אך כעבור עשר דקות יובל ששון כבש שער שוויון 2:2.

שני שחקנים משורות קבוצת הנוער של בית"ר ירושלים השתלבו במשחק: הקשר והקפטן איתי שושן (2007) - שעלה כמחליף בדקה ה-73 במקומו של דור מיכה, ושחקן ההתקפה יאן שיקוט (2007) שעלה כמחליף בדקה ה-74 במקומו של ג’ונובוסקו קאלו.

גולת הכותרת של המשחק - שילובו של שי אמבאו במדי בית"ר ירושלים. שחקן הכנף המוכשר, יליד 2010, עלה כמחליף בדקה ה-86 במקומו של זיו בן שימול. שי אמבאו סיים את העונה שעברה כמלך שערים משותף של קבוצת נערים ג' יחד עם יהב אלקיים - שקיבל השבוע זימון להתרשמות בגנואה האיטלקית בחודש הבא. כ"א מהשחקנים הבקיע בעונה שעברה 18 שערי ליגה, שסייעו לחניכיו של משה מור לזכות באליפות ארצית דרום ולהעפיל לליגת העל. העונה שני השחקנים שיתפו פעולה בקבוצת נערים ב' שמדורגת במקום ה-13 בטבלת ליגת העל. אלקיים מוליך את טבלת מלך שערי הקבוצה עם שמונה שערים, אמבאו חתום על הבקעת שישה שערים.

הפועל באר שבע - הפועל ירושלים 3:3

המשחק בין שתי האדומות מליגת העל אפשר להרבה שחקנים מקבוצות הנוער של שני המועדונים להשתלב במשחק.

הקבוצה מהבירה עלתה למשחק האימון מול הפועל באר שבע, שנערך באצטדיון טרנר בבירת הנגב, כשבהרכבה שני השחקנים המרכזיים של החלק ההתקפי של קבוצת הנוער: נדים ורסאנה (2006) וישראל דאפה (2009), שרשמו כבר לא מעט הופעות בקבוצת הבוגרים. הפועל באר שבע הוליכה 0:1  משער שכבש אמיר גנאח, אך שערים שכבשו ישראל דאפה (42), אוהד אלמגור (55) ואנדרו אידוקו (57) חוללו מהפך.

בדקה ה-60 הפועל ירושלים ביצעה עשרה חילופים, בין העולים לכר הדשא נציגות נכבדת של קבוצת הנוער, שכללה את הבלם איתמר יחזקיה (2006), המגן השמאלי יונתן סורקין (2007), הקשר ההתקפי אבישי צוריאל (2006) ושחקן ההתקפה מאור בן שמעון (2007). הפועל באר שבע הצליחה למחוק את היתרון הירושלמי עם שערים שכבשו זאהי אחמד (69) ואופיר דוידזאדה (70). בשורותיה של הפועל באר שבע השתלבו במחצית השנייה ארבעה שחקני נוער: הבלם שלומי דהאן (2008), הקשר יונתן גרינבאום (2007) וצמד שחקני ההתקפה המצטיינים, ניב וקנין (2007) ועמית אוחנה (2006).

