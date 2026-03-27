"ברנרדו סילבה לוחץ על ברצלונה, שמבקשת זמן"

עוד עונה, ועוד קיץ שבו עשוי לחזור ה"סאגה" עם ברנרדו סילבה וברצלונה במרכז. אותם שחקנים ראשיים, אך הפעם עם תפקידים הפוכים לחלוטין. אנחנו בסוף מרץ וכבר הפרקים הראשונים נכתבים מחדש. בשנים האחרונות, המועדון הקטלוני לא הפסיק לדפוק על דלתותיו של ברנרדו ושל מנצ'סטר סיטי, בניסיון למצוא נוסחה שתאפשר לכוכב הפורטוגלי לעזוב את הקבוצה של פפ גווארדיולה ולהגשים את חלומו הישן לשחק בלה ליגה, ובמדי ברצלונה.

ניסיונות חוזרים ונשנים שלא נשאו פרי, בין אם בשל התנגדות של פפ בעבר או בשל מצבו הכלכלי הרעוע של המועדון בשנים האחרונות. בפועל, ברנרדו סילבה יהיה זמין רק החל מ-30 ביוני, עם סיום חוזהו הנוכחי. פרט משמעותי שמשנה לחלוטין את התמונה כיום. “לראשונה, זהו ברנרדו סילבה עצמו שעושה הכל כדי לחתום בברצלונה לקראת העונה הבאה. בנוסף למעמדו כשחקן חופשי, עומד לצדו גם בעל ברית משמעותי מאוד, ז'ורז'ה מנדש”, נכתב ב’ספורט’.

ספקות אסטרטגיים

הגעתו של ברנרדו סילבה לברצלונה רחוקה מלהיות ודאית. שתי שאלות מרכזיות מטרידות את הצוות המקצועי וההנהלה: הזמן שעובר, כאשר סילבה יחגוג 32 באוגוסט הקרוב, וכן ההתאמה המקצועית שלו. הפורטוגלי מצטיין בעיקר כשחקן חופשי מאחורי החלוצים או באגף הימני במערך של פפ.

פפ גווארדיולה וברנרדו סילבה (רויטרס)

ברור שברצלונה מחפשת חיזוקים, אך לא בהכרח בעמדות שבהן סילבה בולט. מדובר בכוכב, אך במצב הנוכחי נראה שיהיה לו קשה להתחרות על מקום בהרכב מול פדרי או לאמין ימאל.

למרות השאלות הטקטיות, ז'ורז'ה מנדש משוכנע כי לשחקן שלו יש את כל הכלים להשתלב בפרויקט של פליק בשנים הקרובות. הוורסטיליות, האיכות הטכנית והכושר הפיזי, למרות הגיל, יכולים להפוך אותו לשחקן משמעותי מהספסל, כזה שמסוגל לשנות משחק בכל רגע. בנוסף, הוא עשוי לשמש כמחליף טבעי לפדרי, דבר שיכול להקל על העומס הרב שמוטל על הקשר בשנים האחרונות.

מפת הדרכים

הצעות כבר נמצאות על השולחן והשיחות מתנהלות. הקשר בין הצדדים טוב, לאור העובדה שהמעורבים מכירים זה את זה היטב, אך דקו כבר הבהיר כי הוא זקוק לזמן נוסף כדי לגבש את התוכניות לשינויים הצפויים בחלק ההתקפי של ברצלונה בעונת 2026/27.

רוצה לעבור לספרד. ברנרדו סילבה (IMAGO)

המצב הכלכלי של המועדון מוסיף למורכבות. חוסר הוודאות סביב רוברט לבנדובסקי, סימני השאלה לגבי מרקוס רשפורד והרגולציה המחמירה של 1:1 מקשים להעריך את היכולת של ברצלונה לפעול בשוק, הן מבחינת רכישות והן מבחינת מבנה השכר.

ברנרדו סילבה ומנדש כבר הבהירו כי יהיו סבלניים. ברצלונה היא העדיפות שלהם, והם מוכנים להמתין להחלטה של דקו ופליק. למרות הצעות משמעותיות מארצות הברית, ערב הסעודית וגלאטסראיי, הפורטוגלי נחוש להגשים את חלומו ולחתום בברצלונה, חלום שעליו הצהיר שוב ושוב לאורך השנים, וכעת, כשחוזהו מסתיים, הוא גם נמצא בעמדה ללחוץ ולהמתין עד שזה יקרה.