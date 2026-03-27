נוער: מכבי פ"ת למען האוכלוסיות החלשות בעיר

קבוצת הנוער של מכבי פ"ת, המודרכת ע"י תמיר לוזון, נרתמה בימים האחרונים למטרה חברתית נעלה לקראת חג הפסח. שחקני הקבוצה, המנהל רועי גולדפרב והצוות המקצועי התאספו על מנת לארוז חבילות מזון כשרות לפסח וסייעו בחלוקתם למשפחת נזקקות ולקשישים שידם אינה משגת. משפחת לוזון המנהלת את המועדון נשאה בעלות רכישת המוצרים.

מהנהלת מחלקת הנוער נמסר: "קבוצת הנוער השתתפה באריזת חבילות מזון לכבוד חג הפסח ובחלוקתן למשפחות נזקקות, מתוך תחושת שליחות ונתינה. עבור המועדון והקבוצה, ערכי הנתינה והעזרה לזולת הם חלק בלתי נפרד מרוח הספורט והכדורגל".



קבוצת הנוער של מכבי פ"ת מייחלת לחזרה למשחקי הליגה. הקבוצה מרוחקת שמונה נקודות מפסגת הטבלה, כמו כן העפילה לרבע גמר גביע המדינה ותקוותה לשמור על הגביע בארון התארים של המועדון.

שחקני מכבי פת עם מאזי מזון בבית משפחה (באדיבות המועדון)





ארבעה שחקנים משורות הקבוצה השתלבו לאחרונה במשחקי אימון של קבוצת הבוגרים, שמוליכה בפער ניכר את טבלת הליגה הלאומית. במשחק מול בני יהודה ת"א, שהסתיים בתוצאת שוויון 2:2, השתלבו בשורותיה שחקני הנוער - מאור דימרי ,יהונתן עוז, ליאם עצמי וליאם אלוק. במשחק ההפסד מול הפועל ת"א, שהסתיים בהפסד 3:1, השתלבו יהונתן עוז וליאם אלוק.