יום שישי, 27.03.2026 שעה 20:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4929-6323מכבי ת"א1
4620-3723הפועל ת"א2
4328-4823מכבי חיפה3
4127-4323הפועל ב"ש4
4130-4123מכבי פ"ת5
4030-5222מכבי נתניה6
2839-3621הפועל פ"ת7
2847-3522בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3730-3823בני יהודה1
3033-4023הפועל כפ"ס2
3030-3023מ.ס. אשדוד3
2751-3723הפועל ראשל"צ4
2743-2923מכבי הרצליה5
2637-3323הפועל רעננה6
2447-2923הפועל חיפה7
2246-2723עירוני ק"ש8
1461-3623הפועל רמה"ש9
1150-2423הפועל עכו10

נוער: מכבי פ"ת למען האוכלוסיות החלשות בעיר

שחקני מחזיקת הגביע לנוער נרתמו לאריזת חבילות מזון וחלוקתם לאוכלוסיות חלשות ברחבי העיר. ארבעה שחקנים השתלבו במשחקי אימון של הקבוצה הבוגרת

|
מכבי פתח תקווה נוער באריזת מזון (באדיבות המועדון)
מכבי פתח תקווה נוער באריזת מזון (באדיבות המועדון)

קבוצת הנוער של מכבי פ"ת, המודרכת ע"י תמיר לוזון, נרתמה בימים האחרונים למטרה חברתית נעלה לקראת חג הפסח. שחקני הקבוצה, המנהל רועי גולדפרב והצוות המקצועי התאספו על מנת לארוז חבילות מזון כשרות לפסח וסייעו בחלוקתם למשפחת נזקקות ולקשישים שידם אינה משגת. משפחת לוזון המנהלת את המועדון נשאה בעלות רכישת המוצרים.

מהנהלת מחלקת הנוער נמסר: "קבוצת הנוער השתתפה באריזת חבילות מזון לכבוד חג הפסח ובחלוקתן למשפחות נזקקות, מתוך תחושת שליחות ונתינה. עבור המועדון והקבוצה, ערכי הנתינה והעזרה לזולת הם חלק בלתי נפרד מרוח הספורט והכדורגל".

קבוצת הנוער של מכבי פ"ת מייחלת לחזרה למשחקי הליגה. הקבוצה מרוחקת שמונה נקודות מפסגת הטבלה, כמו כן העפילה לרבע גמר גביע המדינה ותקוותה לשמור על הגביע בארון התארים של המועדון.

שחקני מכבי פת עם מאזי מזון בבית משפחה (באדיבות המועדון)שחקני מכבי פת עם מאזי מזון בבית משפחה (באדיבות המועדון)



ארבעה שחקנים משורות הקבוצה השתלבו לאחרונה במשחקי אימון של קבוצת הבוגרים, שמוליכה בפער ניכר את טבלת הליגה הלאומית. במשחק מול בני יהודה ת"א, שהסתיים בתוצאת שוויון 2:2, השתלבו בשורותיה שחקני הנוער - מאור דימרי ,יהונתן עוז, ליאם עצמי וליאם אלוק. במשחק ההפסד מול הפועל ת"א, שהסתיים בהפסד 3:1, השתלבו יהונתן עוז וליאם אלוק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
